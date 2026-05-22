Un conductor hundió su Tesla Cybertruck al intentar probar el "modo vadeo" en un lago de Texas

El manual del vehículo explica que esta función modifica la altura de la suspensión y sella determinados componentes para soportar niveles de agua de hasta 81,5 centímetros. Tesla aclara además que el conductor debe evaluar previamente las condiciones del terreno y mantener velocidades reducidas durante la maniobra.

Las imágenes difundidas por la policía de Grapevine mostraron al Cybertruck plateado parcialmente sumergido cerca de la orilla. El rescate estuvo a cargo del equipo acuático del Departamento de Bomberos local, que debió retirar el vehículo mediante remolque.

El dueño del Cybertruck fue detenido por violar las normas de uso de áreas náuticas

Tras el operativo, McDaniel fue arrestado por conducir en una zona restringida del lago, además de incumplir normas vinculadas al uso de áreas náuticas y equipamiento obligatorio de seguridad. La policía recordó que las rampas del parque están destinadas exclusivamente a embarcaciones autorizadas.

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La portavoz policial Katharina Gamboa señaló que el ingreso de vehículos al agua representa un riesgo para las personas que frecuentan el lugar, especialmente familias y menores que suelen permanecer cerca de la costa. También remarcó que la legislación local no permite este tipo de maniobras recreativas con automóviles.

El episodio volvió a poner el foco sobre las limitaciones reales de las funciones todoterreno incorporadas en vehículos eléctricos modernos. Aunque Tesla promociona el “modo vadeo” como una herramienta capaz de atravesar agua poco profunda, el fabricante advierte que la garantía no cubre daños ocasionados por usos indebidos o evaluaciones incorrectas del terreno.

Tesla también recomienda circular a menos de 32 km/h antes de ingresar al agua y mantener velocidades todavía más bajas durante el cruce. Además, exige que puertas y ventanas permanezcan completamente cerradas para evitar filtraciones y daños internos.