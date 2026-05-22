Un conductor hundió su Tesla Cybertruck al intentar probar el "modo vadeo" en un lago de Texas

El Tesla Cybertruck quedó parcialmente sumergido tras ingresar de forma intencional al agua para probar una función todoterreno.
Un conductor terminó con su Tesla Cybertruck parcialmente hundido en el lago Grapevine, en Texas, luego de intentar utilizar el “modo vadeo”, una función diseñada para atravesar zonas con agua. El episodio ocurrió en una rampa para embarcaciones del parque Katie’s Woods y derivó en un operativo de rescate acuático y en la detención del responsable.
Según informó la policía local, el conductor ingresó deliberadamente al lago para probar las capacidades todoterreno de la camioneta eléctrica. Sin embargo, el vehículo dejó de funcionar pocos segundos después y comenzó a llenarse de agua, obligando a los ocupantes a abandonarlo y pedir asistencia.
El conductor fue identificado como Jimmy Jack McDaniel. De acuerdo con su declaración ante las autoridades, la intención era activar el “Wade Mode”, una herramienta incluida por Tesla en el Cybertruck para facilitar el cruce de sectores inundados, ríos o arroyos poco profundos.
El manual del vehículo explica que esta función modifica la altura de la suspensión y sella determinados componentes para soportar niveles de agua de hasta 81,5 centímetros. Tesla aclara además que el conductor debe evaluar previamente las condiciones del terreno y mantener velocidades reducidas durante la maniobra.
Las imágenes difundidas por la policía de Grapevine mostraron al Cybertruck plateado parcialmente sumergido cerca de la orilla. El rescate estuvo a cargo del equipo acuático del Departamento de Bomberos local, que debió retirar el vehículo mediante remolque.
Tras el operativo, McDaniel fue arrestado por conducir en una zona restringida del lago, además de incumplir normas vinculadas al uso de áreas náuticas y equipamiento obligatorio de seguridad. La policía recordó que las rampas del parque están destinadas exclusivamente a embarcaciones autorizadas.
La portavoz policial Katharina Gamboa señaló que el ingreso de vehículos al agua representa un riesgo para las personas que frecuentan el lugar, especialmente familias y menores que suelen permanecer cerca de la costa. También remarcó que la legislación local no permite este tipo de maniobras recreativas con automóviles.
El episodio volvió a poner el foco sobre las limitaciones reales de las funciones todoterreno incorporadas en vehículos eléctricos modernos. Aunque Tesla promociona el “modo vadeo” como una herramienta capaz de atravesar agua poco profunda, el fabricante advierte que la garantía no cubre daños ocasionados por usos indebidos o evaluaciones incorrectas del terreno.
Tesla también recomienda circular a menos de 32 km/h antes de ingresar al agua y mantener velocidades todavía más bajas durante el cruce. Además, exige que puertas y ventanas permanezcan completamente cerradas para evitar filtraciones y daños internos.