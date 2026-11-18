Una carta firmada por 59 referentes tecnológicos y científicos reclamó más inversión, menos burocracia y una estrategia común para competir con Estados Unidos y China.
En Europa temen correr el riesgo de quedar relegada en la carrera global por la inteligencia artificial y perder competitividad frente a Estados Unidos y China. Así lo advirtieron 59 referentes tecnológicos y científicos en una carta abierta en la que reclamaron a la Unión Europea (UE) más inversión, capacidad de desarrollo y medidas para fortalecer a las empresas del continente.
Entre los firmantes se encuentran el premio Nobel de Economía Philippe Aghion, Yann LeCun, considerado uno de los padrinos de la inteligencia artificial, y responsables de compañías como DeepL, OVHcloud, ElevenLabs y Lovable. El documento sostuvo que la ventana de oportunidad para competir se está cerrando y que el próximo presupuesto plurianual europeo será determinante para el futuro tecnológico de la región.
Bajo el título "An Urgent Call: Europe Cannot Sleep Through the AI Revolution"(Un llamamiento urgente: Europa no puede dormir durante la revolución de la IA), los firmantes señalaron que el continente cuenta con talento y ambición, pero carece del capital y de la voluntad política necesarios para alcanzar a sus principales competidores. "La brecha se amplía cada trimestre", advierte el texto, que también alerta sobre el riesgo de perder soberanía tecnológica.
La carta destaca que Estados Unidos y China compiten por liderar una tecnología que promete transformar sectores como la sanidad y la industria, además de influir en el crecimiento de las economías y en el equilibrio del poder mundial. En ese escenario, los autores consideran que las negociaciones del presupuesto de la UE para el período 2028-2034 representan una oportunidad decisiva: lo que no se asegure en esa instancia, sostienen, no estará disponible antes de 2035.
La primera exigencia es reducir la burocracia y simplificar las normas que regulan la actividad tecnológica. Los firmantes reconocen la importancia de proteger la seguridad y los derechos fundamentales, pero advierten que las exigencias administrativas no deben convertirse en un obstáculo para los innovadores. También valoraron el primer paquete Digital Omnibus, aunque reclamaron que la revisión de las normas digitales avance hacia una simplificación vinculante.
En esa misma línea, propusieron crear un régimen común para las empresas que permita constituir una compañía una sola vez y operar bajo un único conjunto de reglas en todos los Estados miembros. La segunda demanda apunta a facilitar el crecimiento de las empresas europeas, ya que, según la carta, muchas desarrollan sus ideas en el continente, pero terminan trasladándose a Estados Unidos para conseguir financiación y expandirse.
Para revertir esa situación, reclamaron canalizar el ahorro privado europeo, a través de fondos de pensiones y aseguradoras, hacia fondos de expansión, completar el mercado único de capitales y lograr que los gobiernos se conviertan en clientes de referencia de la tecnología local. También pidieron garantizar un acceso amplio a los datos, un recurso que consideran tan importante como el capital y la capacidad de computación.
La tercera propuesta se centra en aumentar la inversión. Aunque la UE ya destinó recursos a las llamadas Gigafábricas de inteligencia artificial, los firmantes consideran que los montos son insuficientes frente a las inversiones de las empresas estadounidenses en infraestructura. Por eso, reclamaron una partida específica y ambiciosa para la IA dentro del Fondo de Competitividad Europeo y del próximo programa marco de investigación.
Las dos últimas demandas apuntan a retener el talento europeo mediante instituciones dedicadas a ese objetivo y a modificar la estrategia del continente frente a la competencia tecnológica. Los autores sostienen que Europa debe dejar de limitarse a regular desarrollos creados en otros lugares y comenzar a respaldar empresas propias con capital, escala y acceso al mercado para competir a nivel global. "Debemos cambiar nuestra mentalidad, dejar de jugar a la defensa para jugar al ataque y, finalmente, ganar", concluye la carta.