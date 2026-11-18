Las cinco demandas para impulsar la inteligencia artificial en Europa

La primera exigencia es reducir la burocracia y simplificar las normas que regulan la actividad tecnológica. Los firmantes reconocen la importancia de proteger la seguridad y los derechos fundamentales, pero advierten que las exigencias administrativas no deben convertirse en un obstáculo para los innovadores. También valoraron el primer paquete Digital Omnibus, aunque reclamaron que la revisión de las normas digitales avance hacia una simplificación vinculante.

En esa misma línea, propusieron crear un régimen común para las empresas que permita constituir una compañía una sola vez y operar bajo un único conjunto de reglas en todos los Estados miembros. La segunda demanda apunta a facilitar el crecimiento de las empresas europeas, ya que, según la carta, muchas desarrollan sus ideas en el continente, pero terminan trasladándose a Estados Unidos para conseguir financiación y expandirse.

Para revertir esa situación, reclamaron canalizar el ahorro privado europeo, a través de fondos de pensiones y aseguradoras, hacia fondos de expansión, completar el mercado único de capitales y lograr que los gobiernos se conviertan en clientes de referencia de la tecnología local. También pidieron garantizar un acceso amplio a los datos, un recurso que consideran tan importante como el capital y la capacidad de computación.

La tercera propuesta se centra en aumentar la inversión. Aunque la UE ya destinó recursos a las llamadas Gigafábricas de inteligencia artificial, los firmantes consideran que los montos son insuficientes frente a las inversiones de las empresas estadounidenses en infraestructura. Por eso, reclamaron una partida específica y ambiciosa para la IA dentro del Fondo de Competitividad Europeo y del próximo programa marco de investigación.

Las dos últimas demandas apuntan a retener el talento europeo mediante instituciones dedicadas a ese objetivo y a modificar la estrategia del continente frente a la competencia tecnológica. Los autores sostienen que Europa debe dejar de limitarse a regular desarrollos creados en otros lugares y comenzar a respaldar empresas propias con capital, escala y acceso al mercado para competir a nivel global. "Debemos cambiar nuestra mentalidad, dejar de jugar a la defensa para jugar al ataque y, finalmente, ganar", concluye la carta.