La característica principal de esta plataforma es que se basa en la difusión de videos de cuatro minutos, donde los usuarios podrán hablar con otra persona y ver si coinciden en sus miradas sobre la vida.

Cabe destacar que su descripción, para los expertos, se asemeja más a un programa de televisión de citas que a una plataforma como Tinder para ser exhaustivo antes de dar el paso.

Facebook Tinder interior.jpg Facebook quiere su propio Tinder

Cómo ingresar a la app de citas de Facebook, Sparked

Según explicaron sus desarrolladores, cada usuario deberá registrarse y describir cuáles son sus características.

Esta información será revisada por un programador y luego se les pregunta si quieren elegir salir con hombres o mujeres, e incluso si están dispuestos a compartir con personas trans.

Los usuarios que sintieron algo positivo podrían pasar a una segunda instancia, donde el video puede durar hasta 10 minutos en los cuales se los animará a intercambiar información de contacto.

Es importante destacar que Sparked por el momento se encuentra en fase prueba y aún no está claro cuán lejos llegará el proyecto de Facebook.

Un portavoz de Facebook, al ser consultado al respecto, explicó que por el momento “es solo un experimento temprano, una pequeña prueba beta”.

Sparked no es el primer producto de citas de Facebook: la red social tiene Facebook Dating, presente en la aplicación principal desde 2019 para Estados Unidos.

Tinder, la más popular app de citas, y Hinge, tienen función de chat de video, así como Bumble. Pero no son de tiempo reducido, como The League o Sparked. Son diversas opciones para no estar solo, vamos a ver cuál es la más eficiente.