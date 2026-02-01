Google dejó de mostrar los resultados en vivo del fútbol argentino: cuál es la razón

Hasta el campeonato pasado, era suficiente con escribir el nombre de un equipo o de un partido para acceder al minuto a minuto de los encuentros de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Esta función, común en torneos internacionales y otras ligas, ya no está disponible a nivel local, aunque sigue activa para competiciones en otros países.

Los motivos de la decisión de Google

Desde la plataforma explicaron que el cambio se debe a la falta de provisión de datos oficiales en tiempo real. Google ya no recibe la información necesaria para actualizar los marcadores durante los partidos del fútbol argentino, lo que impide ofrecer el servicio en vivo dentro del buscador.

Aunque los resultados minuto a minuto desaparecieron, la plataforma aún muestra los marcadores finales, estadísticas básicas y posiciones una vez que los encuentros finalizaron. Para seguir los partidos en tiempo real, los usuarios ahora deben recurrir a aplicaciones deportivas, transmisiones oficiales o sitios especializados.

Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si esta situación será temporal o si existe la posibilidad de que el servicio se restablezca en el corto plazo mediante un nuevo acuerdo. Hasta finales del año pasado, vale recordar, Google obtenía los datos en vivo proporcionados por OPTA, una de las empresas líderes en estadísticas deportivas. Al finalizar ese vínculo, el buscador intentó sustituir el servicio con soluciones internas, pero no logró alcanzar la precisión y velocidad que exige el seguimiento de la LPF.

resultadosgoogle2 La función sigue activa en las competiciones de otros países, pero no a nivel local.

La complejidad del formato del torneo, la cantidad de incidencias y la necesidad de validación constante hacen que los datos en tiempo real tengan un alto costo operativo. Sin un acuerdo con los propietarios de esta información, Google decidió retirar la función antes que exponerse a posibles conflictos legales.

Sin embargo, la eliminación de los resultados en vivo del buscador revela una disputa más profunda: la monetización del tráfico digital. Durante años, el buscador respondió directamente a las consultas de los usuarios, lo que redujo el flujo de visitas a medios deportivos y portales especializados.

En ese contexto, el protagonismo regresa a los sitios de noticias, aplicaciones de resultados y plataformas de nicho, que recuperan a los usuarios interesados en el minuto a minuto del fútbol argentino. El cambio afecta sólo a los partidos de la Primera División, lo que evidencia que los acuerdos por los derechos de datos deportivos son tan estrictos como los de televisación.

Mientras no haya una renegociación entre Google, los proveedores de estadísticas y las entidades del fútbol argentino, los goles de la LPF seguirán sin aparecer en tiempo real en el buscador más utilizado del mundo.