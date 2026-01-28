Microsoft deberá dejar de usar cookies para rastrear datos de alumnos en sus aplicaciones

Microsoft.jpg

La enorme empresa tecnológica había recibido en 2024 una denuncia por parte de una estudiante de secundaria y la ONG Noyb, en favor de proteger la información personal. Esta queja surgió ya que la familia no había sido informada sobre la presencia de restreadores con fines comerciales en el paquete de aplicaciones Microsoft 365.

“El seguimiento de menores no es claramente respetuoso de la vida privada”, dijo el jurista de Noyb, Felix Mikolasch, al referirse al fallo que busca hacer respetar el Reglamento General de Protección de Datos de la UE.

Microsoft se resiste

Por su parte, Microsoft respondió que están analizando la decisión, aunque defendieron su plataforma. Un portavoz de la compañía aseguró que “Microsoft 365 for Education cumple todos los estándares de protección de datos requeridos” y que las escuelas pueden seguir usándolo sin problemas.

Mientras tanto, la ONG Noyb, que ya lleva presentadas más de 800 quejas similares contra grandes empresas, celebra este paso como una victoria clave para los derechos digitales de los menores.