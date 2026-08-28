Investigadores desarrollan cucarachas cíborg para rescates en zonas de desastre

Investigadores de Australia desarrollaron un sistema que combina cucarachas gigantes con tecnología controlada a distancia para localizar supervivientes y administrar medicación en lugares inaccesibles.
Un equipo integrado por investigadores de las universidades de Queensland y su par de la Nueva Gales del Sur (UNSW), desarrolló cucarachas cíborg capaces de desplazarse por espacios reducidos y transportar dispositivos para asistir a personas atrapadas en edificios derrumbados, cuevas y otras zonas de difícil acceso. El proyecto, denominado Paraborgs, combina las capacidades naturales de los insectos con sistemas electrónicos controlados de manera remota.
La tecnología busca ofrecer una alternativa a los robots convencionales de pequeño tamaño, que pueden quedar bloqueados entre escombros o no alcanzar determinadas grietas. Los insectos pueden transportar cámaras para transmitir imágenes en tiempo real o mecanismos de autoinyección destinados a administrar medicamentos de emergencia bajo supervisión humana, según destacó el estudio publicado en la revista científica Advanced Science.
Para desarrollar el sistema, los investigadores eligieron la cucaracha gigante excavadora del norte de Queensland (Macropanesthia rhinoceros), una especie cuyo tamaño permite transportar equipamiento especializado. Cada ejemplar puede llevar un arnés electrónico liviano equipado con una cámara o con un mecanismo de inyección.
Las cucarachas son anestesiadas durante el proceso de adaptación, que incluye la colocación de electrodos, microchips y arneses. Según los investigadores, los animales pueden vivir tanto como cualquier otra cucaracha una vez que los dispositivos son retirados.
Las versiones equipadas con cámaras permiten obtener imágenes de lugares a los que los equipos de rescate no pueden acceder directamente. En tanto, los ejemplares con inyectores están diseñados para suministrar medicación de emergencia, mientras las personas mantienen el control sobre las decisiones médicas y supervisan el procedimiento a distancia.
Uno de los principales desafíos fue conseguir que los insectos alcanzaran una posición adecuada para realizar una inyección. En las pruebas de concepto, los Paraborgs lograron completar correctamente el 95% de las inyecciones de corto alcance cuando se encontraban a menos de 15 centímetros del objetivo. Al integrar navegación e inyección en una misma tarea, la tasa de éxito fue del 72%.
El proyecto plantea utilizar enjambres de insectos especializados en lugar de ejemplares individuales capaces de realizar todas las funciones. Algunos transportarían cámaras y sensores para localizar supervivientes, mientras que otros llevarían equipos médicos o elementos de emergencia. La estrategia busca aprovechar la capacidad de los insectos para desplazarse por terrenos complejos y distribuir distintas tareas entre los integrantes del grupo.
La investigación continúa en una etapa experimental y los científicos advierten que serán necesarias nuevas pruebas y ensayos de campo antes de utilizar el sistema en situaciones reales. El objetivo es complementar el trabajo de los equipos de emergencia y permitir el acceso a lugares donde la intervención humana resulta imposible. Si el desarrollo avanza según lo previsto, los investigadores estiman que estos equipos de insectos cíborg podrían utilizarse en operaciones de rescate urbano, emergencias en cuevas y desastres dentro de los próximos cinco a diez años.
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