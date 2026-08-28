Investigadores desarrollan cucarachas cíborg para rescates en zonas de desastre

Las versiones equipadas con cámaras permiten obtener imágenes de lugares a los que los equipos de rescate no pueden acceder directamente. En tanto, los ejemplares con inyectores están diseñados para suministrar medicación de emergencia, mientras las personas mantienen el control sobre las decisiones médicas y supervisan el procedimiento a distancia.

Uno de los principales desafíos fue conseguir que los insectos alcanzaran una posición adecuada para realizar una inyección. En las pruebas de concepto, los Paraborgs lograron completar correctamente el 95% de las inyecciones de corto alcance cuando se encontraban a menos de 15 centímetros del objetivo. Al integrar navegación e inyección en una misma tarea, la tasa de éxito fue del 72%.

El proyecto plantea utilizar enjambres de insectos especializados en lugar de ejemplares individuales capaces de realizar todas las funciones. Algunos transportarían cámaras y sensores para localizar supervivientes, mientras que otros llevarían equipos médicos o elementos de emergencia. La estrategia busca aprovechar la capacidad de los insectos para desplazarse por terrenos complejos y distribuir distintas tareas entre los integrantes del grupo.

La investigación continúa en una etapa experimental y los científicos advierten que serán necesarias nuevas pruebas y ensayos de campo antes de utilizar el sistema en situaciones reales. El objetivo es complementar el trabajo de los equipos de emergencia y permitir el acceso a lugares donde la intervención humana resulta imposible. Si el desarrollo avanza según lo previsto, los investigadores estiman que estos equipos de insectos cíborg podrían utilizarse en operaciones de rescate urbano, emergencias en cuevas y desastres dentro de los próximos cinco a diez años.