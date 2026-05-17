Trump amenazó a Irán y advirtió que "no quedará nada" si fracasan las negociaciones

La advertencia llegó apenas horas después de que el mandatario difundiera una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece frente a un mar agitado con barcos iraníes y la frase “ha sido la calma antes de la tormenta”, publicación que alimentó las especulaciones sobre un eventual reinicio de las operaciones militares en la región.

Le echó la culpa a Teherán

En paralelo, Trump responsabilizó directamente a Teherán por el estancamiento de las conversaciones para alcanzar un acuerdo duradero. En una entrevista concedida a Fox News tras su regreso de un viaje oficial a China, el mandatario aseguró que las autoridades iraníes “aceptan todo” durante las negociaciones y luego desconocen los compromisos asumidos.

“Cada vez que se dialoga, ellos aceptan todo y luego se retiran. Cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, sostuvo el presidente estadounidense.

Según Trump, esa dinámica se habría repetido en al menos cinco oportunidades durante las conversaciones impulsadas por la Casa Blanca para intentar reducir la tensión en Medio Oriente y avanzar hacia un nuevo entendimiento nuclear.

El endurecimiento del discurso de Washington se produce mientras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril atraviesa un momento de creciente incertidumbre. Desde entonces, las negociaciones indirectas entre funcionarios estadounidenses e iraníes no lograron traducirse en un acuerdo político estable y las autoridades israelíes vienen advirtiendo que las operaciones militares contra Irán “no han terminado”.

Diálogo con Netanyahu

En ese contexto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, mantuvo este domingo una conversación telefónica con Trump para analizar la situación regional y coordinar posiciones frente a un posible agravamiento del conflicto.

Según medios israelíes, ambos dirigentes abordaron las tensiones con Irán, así como la situación en Gaza y el Líbano, poco antes de que Netanyahu encabezara una reunión de su gabinete de seguridad.

“Existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario”, afirmó el líder israelí, quien además reveló que mantiene conversaciones frecuentes con Trump sobre la evolución del conflicto regional.

Las declaraciones del presidente estadounidense también estuvieron acompañadas por mensajes ambiguos desde el Pentágono. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, evitó precisar cuáles podrían ser los próximos pasos militares de Washington, aunque confirmó que la administración tiene planes preparados ante distintos escenarios.

“Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos”, señaló Hegseth durante comparecencias ante la Cámara de Representantes y el Senado.