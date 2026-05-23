Trump aseguró que el pacto con Irán está cerca

Las declaraciones del presidente llegaron luego de una intensa jornada diplomática que incluyó conversaciones con líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin, además del mariscal paquistaní Asim Munir, quien desempeña un rol de mediación entre Washington y Teherán. Trump también mantuvo una comunicación telefónica con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

Un esquema de varias etapas

Según fuentes vinculadas a las negociaciones, el esquema que se analiza contempla varias etapas. Entre ellas figuran el fin formal de las hostilidades, la resolución del conflicto en torno al estrecho de Ormuz y una instancia posterior de negociaciones más amplias sobre otros temas estratégicos, entre ellos el programa nuclear iraní.

Sin embargo, el escenario aún presenta puntos de fricción importantes. Trump había manifestado en las últimas semanas su frustración por la negativa iraní a abandonar completamente el enriquecimiento de uranio y llegó a advertir sobre una eventual reanudación de operaciones militares si las conversaciones no avanzaban. Del otro lado, las autoridades iraníes insistieron en reclamar el levantamiento de restricciones económicas y el fin de medidas de presión aplicadas por Washington.

El estrecho de Ormuz ocupa un lugar central en las conversaciones. La vía marítima conecta el golfo Pérsico con el mar Arábigo y constituye uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, ya que por allí circula una porción significativa del comercio internacional de petróleo. Las restricciones y bloqueos aplicados durante los últimos meses generaron preocupación internacional por su impacto potencial sobre los precios energéticos y la estabilidad regional.

Aunque el tono de las declaraciones recientes muestra un acercamiento entre las partes, todavía no existe un anuncio definitivo. Incluso algunos medios iraníes mostraron cautela frente al optimismo expresado por Trump, aunque reconocieron que las negociaciones siguen abiertas y registran avances.

El foco ahora está puesto en las próximas horas, donde podría conocerse un borrador formal o una hoja de ruta capaz de transformar la frágil tregua actual en un acuerdo más amplio y permanente