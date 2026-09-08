La IA llegó a los cepillos de dientes: tiene una cámara detecta dónde falta limpiar

El software analiza 28 imágenes por segundo y busca los espacios existentes entre los dientes. Cuando reconoce uno, calcula el momento adecuado para activar el irrigador mientras el cabezal continúa desplazándose. A través de una aplicación, además, el usuario puede observar en directo algunas zonas de la boca y consultar mapas de cobertura para conocer qué sectores recibieron mayor o menor atención durante el cepillado.

El reconocimiento de imágenes está conectado con un pequeño irrigador incorporado en el mismo dispositivo. Cuando el algoritmo identifica un espacio interdental, puede activar automáticamente una dosis de enjuague y dirigirla hacia esa zona, de modo que el cepillado y la irrigación se realizan dentro de una misma rutina.

El líquido se almacena en un depósito de 12,5 mililitros ubicado dentro del mango. Una bomba y una cámara de presión mantienen el flujo incluso cuando cambia la orientación del cepillo. Sin embargo, la incorporación de la cámara también generó una dificultad: la espuma puede bloquearla y dificultar que el algoritmo reconozca correctamente los espacios entre los dientes.

Por ese motivo, el sistema fue desarrollado para utilizarse con una pasta dental sin espuma y un enjuague especial. El mecanismo de cepillado también presenta diferencias frente a otros modelos eléctricos: el cabezal se mueve cerca de 1000 veces por segundo y modifica el ángulo de oscilación durante el uso para evitar, según la compañía, que parte de las cerdas pierda movimiento cuando el usuario ejerce presión sobre el diente.

La particularidad de CameraJet está en llevar la visión artificial a un dispositivo de uso cotidiano. La cámara observa el entorno dentro de la boca, el software reconoce una zona específica y el sistema utiliza esa información para decidir una acción en tiempo real, una tecnología que hasta ahora era más habitual en cámaras, teléfonos o máquinas industriales.

El cepillo salió a la venta el 1 de septiembre de 2026 y por ahora está disponible en Estados Unidos y Europa. Su precio es de 499 dólares.