Motorola ofrece promociones con descuentos de hasta el 25% y 18 cuotas

La promoción de un nuevo Moto Sale incluye modelos moto g, motorola edge, motorola razr y motorola signature, con beneficios especiales sobre una selección de dispositivos. Vigente hasta el 11 de septiembre.
Motorola informó que está vigente una nueva edición de Moto Sale, una oportunidad para acceder a smartphones con descuentos de hasta 25% y 18 cuotas. La promoción incluye modelos de las familias moto g, motorola edge, motorola razr y motorola signature, con beneficios especiales sobre una selección de dispositivos.
Las ofertas estarán disponibles del 4 al 11 de septiembre, en la tienda oficial de Motorola, Motorola Flagship Stores, Motorola Store, operadores y principales retailers del país.
Entre los smartphones que tendrán descuentos, se encuentran:
El motorola razr fold es el primer plegable tipo libro de Motorola. Su diseño combina una pantalla externa de 6,6” con una pantalla interna LTPO 2K de 8,1”, que se despliega para ofrecer una superficie más amplia para realizar múltiples tareas. Es compatible con el moto pen ultra, pensado para tomar notas, dibujar y potenciar la productividad.
En su interior incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5, 16 GB de RAM, 1 TB de almacenamiento y una potente batería de 6.000 mAh .
En fotografía, cuenta con un sistema de cámaras triple de 50 MP, que incluye cámara principal, ultra gran angular y macro y teleobjetivo, acompañado por un sensor Sony LYTIA. Ofrece funciones como Super Zoom Pro de hasta 100X y grabación en 8K.
Precio: desde $2.999.999 (antes $3.999.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.
Para quienes buscan una experiencia ultra premium, el motorola signature es la propuesta más sofisticada de Motorola: diseño ultradelgado, materiales premium, experiencias exclusivas y tecnología avanzada.
Incorpora la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon® 8 Gen 5, acompañada por 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su sistema de cámaras está compuesto por tres sensores de 50 MP: una cámara principal, una ultra gran angular con función Macro Vision y un teleobjetivo; además de su cámara frontal de 50 MP.
Su pantalla pOLED de 6,78” cuenta con resolución 1.5K y una tasa de refresco de 165 Hz, mientras que su batería de 5.200 mAh se complementa con carga rápida TurboPower™ de 90 W. El dispositivo también cuenta con certificación IP68/IP69 y protección Corning® Gorilla® Glass 8H.
Precio: desde $2.399.999 (antes $2.999.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.
El motorola razr 70 incorpora una pantalla externa de 3,6” con funciones completas y una interna Extreme AMOLED de 6,9”, que permite disfrutar de contenido, aplicaciones y entretenimiento en un formato compacto.
Su apartado fotográfico está compuesto por una cámara principal de 50 MP, acompañada por una cámara ultra gran angular y Macro Vision de 50 MP, además de una cámara interna de 32 MP con tecnología Quad Pixel.
Para el rendimiento, incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7450X y una batería de 4.800 mAh, con más de 36 horas de autonomía. Ofrece protección Corning® Gorilla® Glass Victus®, combinando diseño, versatilidad y resistencia en un mismo equipo.
Precio: desde $1.299.999 (antes $1.799.999) hasta en 18 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.
El motorola edge 70 pro combina un diseño sofisticado con prestaciones de alto nivel. Cuenta con una pantalla pOLED de 6,78” con resolución 1.5K y tasa de refresco de 144 Hz, protegida por Corning® Gorilla® Glass 7i. Además, incorpora certificación IP68 e IP69, que brinda mayor resistencia frente al agua y al polvo.
En cuanto a rendimiento, está equipado con la plataforma móvil MediaTek Dimensity 8500 Extreme, acompañado por 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Su batería de 6.500 mAh se complementa con carga rápida TurboPower™ de 90 W.
Su sistema de cámaras está compuesto por un sensor principal de 50 MP, una cámara ultra gran angular y Macro de 50 MP y un teleobjetivo de 50 MP, además de una cámara frontal de 50 MP.
Precio: desde $1.499.999 (antes $1.699.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.
El moto g max lleva la fotografía a otro nivel con su cámara principal de 200 MP, acompañada por un lente ultra gran angular y Macro de 8 MP, y una cámara frontal de 32 MP para capturar cada momento con gran detalle.
Para disfrutar de contenido multimedia, el equipo incorpora una pantalla pOLED de 6,7 pulgadas, mientras que sus 256 GB de almacenamiento ofrecen amplio espacio para fotos, videos, aplicaciones y archivos.
Cuenta con protección Corning® Gorilla® Glass 7i, certificaciones IP66, IP68 e IP69 y estándares MIL-STD-810H¹³, que garantizan resistencia a caídas, agua y uso intensivo. Además, está equipado con una batería de 5.200 mAh y carga TurboPower™ de 33W, pensada para acompañar el ritmo del día a día.
Precio: desde $799.999 (antes $899.999) hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis.
Además de estos cuatro equipos destacados, la promoción incluye los siguientes dispositivos:
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