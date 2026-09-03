Marcela Pagano denunció que una funcionaria del Gobierno compró un doctorado en IA

Pagano centró su denuncia en ese antecedente académico y cuestionó que el doctorado pudiera ser utilizado como respaldo de la idoneidad de Baravelle para ocupar la Secretaría. “Cuando la anunciaron, ella (por Baravelle) mostró su idoneidad en el cargo en función de ese título en Inteligencia Artificial. Qué raro. ¿Una doctora en eso? Me puse a investigar y ahora soy doctora en la misma universidad que la secretaria”, sostuvo.

Otra truchada más de @JMilei le descubrí cómo su Secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se “recibió” en 8 días hábiles. Acá las pruebas te las muestro ya está en la Justicia. Presidente, el que las hace las paga?.. #truchos #aguanteelCONICET #ladrones pic.twitter.com/7iBjNuZNCO — Marcela Pagano (@Marcelampagano) September 2, 2026

La diputada afirmó que se comunicó con la American Andragogy University y mostró un audio de una persona vinculada con la institución. Según relató, le indicaron que el proceso podía completarse en pocos días. “Una semana en convalidar, una semana para ser doctora”, fue la explicación que, de acuerdo con Pagano, recibió durante el contacto.

Además, mostró el certificado que aseguró haber recibido después de realizar el procedimiento y reprodujo el mensaje en el que le informaban que el precio habitual del doctorado era de 5000 dólares, aunque existía una promoción para estudiantes de América Latina por 400 dólares. “La secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se ‘recibió’ en ocho días hábiles”, escribió Pagano en su cuenta de X y agregó que “esas pruebas ya están en la Justicia”.

La diputada también cuestionó el procedimiento académico que, según su relato, utilizó la institución. “Todo una truchada. En esta universidad uno compra los títulos, los obtiene en una semana. No rendí un examen, no escribí ninguna tesis, no hice absolutamente nada, solo respondí un WhatsApp con preguntas básicas. Te mandan el certificado y notas de asignaturas que nunca cursé. En todo me saqué A. En el gobierno de Milei se premia a una truchada”, afirmó.

La denuncia de Pagano pone bajo la lupa los antecedentes académicos utilizados en la designación de Baravelle y, en particular, el doctorado en Inteligencia Artificial atribuido a la funcionaria. El título no fue mencionado en el anuncio oficial de su nombramiento, que destacó su maestría en la Universidad Austral y su formación como analista de sistemas.