Marcela Pagano denunció que una funcionaria del Gobierno compró un doctorado en IA

La diputada cuestionó el título de Adriana Baravelle y aseguró que la universidad que lo otorgó ofrece doctorados por 400 dólares y en pocos días.
La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó el doctorado en Inteligencia Artificial que obtuvo Adriana Baravelle, recientemente designada por el Gobierno como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología, y aseguró que el título fue emitido por una universidad que ofrece este tipo de certificaciones a cambio de dinero y sin exigir una formación académica tradicional.
“La American Andragogy University es trucha y vende un título de doctorado trucho. Por la módica suma de 400 dólares y en tan solo diez días, también soy doctora”, dijo Pagano, quien difundió un video en el que mostró el certificado que, según afirmó, obtuvo luego de realizar el mismo procedimiento que habría utilizado la funcionaria.
Baravelle fue designada el 13 de agosto en reemplazo de Darío Genua, según informó entonces el Gobierno a través de la Jefatura de Gabinete. En el decreto 730/2026, publicado en el Boletín Oficial, fue presentada como magíster. Su formación oficial incluye una Maestría en Explotación de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral y el título de analista de sistemas por la Universidad de la Defensa Nacional.
El doctorado en IA de Baravelle habría sido otorgado por la American Andragogy University, con domicilio en Hawái. Sin embargo, ese antecedente no figura actualmente en su perfil de LinkedIn ni en la información oficial difundida tras su designación. Según la información publicada sobre el título, al haber sido obtenido en el exterior no tendría reconocimiento formal en la Argentina.
Pagano centró su denuncia en ese antecedente académico y cuestionó que el doctorado pudiera ser utilizado como respaldo de la idoneidad de Baravelle para ocupar la Secretaría. “Cuando la anunciaron, ella (por Baravelle) mostró su idoneidad en el cargo en función de ese título en Inteligencia Artificial. Qué raro. ¿Una doctora en eso? Me puse a investigar y ahora soy doctora en la misma universidad que la secretaria”, sostuvo.
La diputada afirmó que se comunicó con la American Andragogy University y mostró un audio de una persona vinculada con la institución. Según relató, le indicaron que el proceso podía completarse en pocos días. “Una semana en convalidar, una semana para ser doctora”, fue la explicación que, de acuerdo con Pagano, recibió durante el contacto.
Además, mostró el certificado que aseguró haber recibido después de realizar el procedimiento y reprodujo el mensaje en el que le informaban que el precio habitual del doctorado era de 5000 dólares, aunque existía una promoción para estudiantes de América Latina por 400 dólares. “La secretaria de Ciencia compró su doctorado en IA sin estudiar y se ‘recibió’ en ocho días hábiles”, escribió Pagano en su cuenta de X y agregó que “esas pruebas ya están en la Justicia”.
La diputada también cuestionó el procedimiento académico que, según su relato, utilizó la institución. “Todo una truchada. En esta universidad uno compra los títulos, los obtiene en una semana. No rendí un examen, no escribí ninguna tesis, no hice absolutamente nada, solo respondí un WhatsApp con preguntas básicas. Te mandan el certificado y notas de asignaturas que nunca cursé. En todo me saqué A. En el gobierno de Milei se premia a una truchada”, afirmó.
La denuncia de Pagano pone bajo la lupa los antecedentes académicos utilizados en la designación de Baravelle y, en particular, el doctorado en Inteligencia Artificial atribuido a la funcionaria. El título no fue mencionado en el anuncio oficial de su nombramiento, que destacó su maestría en la Universidad Austral y su formación como analista de sistemas.
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