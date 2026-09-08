Robots "marcharon" para reclamar una regulación de la IA que proteja el empleo humano

Kuli sostuvo que es necesario establecer normas antes de que el impacto sobre el mercado laboral sea mayor. “Si no reaccionamos ahora, pronto podríamos tener un problema”, afirmó, al reclamar regulaciones que funcionen como un “escudo” para proteger a los trabajadores. Según explicó, el uso de robots también buscó mostrar que las máquinas ya pueden desplazarse de manera autónoma y realizar acciones asociadas a actividades humanas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LaleLalé Disegn (@lalelaled)

La manifestación recibió la visita del ministro polaco de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski, quien se reunió con Kuli frente a los robots. El funcionario consideró que los modelos de inteligencia artificial no controlados, incorporados en humanoides que continuarán evolucionando con el avance de la robotización, representan un problema grave.

Kuli, además de organizar la protesta, es director de información de una empresa de robótica y director ejecutivo de una agencia de empleo. También cumplió dos mandatos en el Consejo del Mercado de Trabajo del Ministerio de Familia, Trabajo y Política Social. “Nos sentimos responsables de empezar a informar a la sociedad sobre los cambios tecnológicos rápidos y dinámicos, que en lo personal nos asustan”, sostuvo.

Los robots utilizados en la protesta fueron fabricados por Delta Robots, una empresa polaca que lleva más de una década produciendo máquinas humanoides y cuadrúpedas. La compañía y Weegree, la empresa de selección de personal que preside Kuli, tienen sus sedes en Opole, en el sur de Polonia, una coincidencia que añadió un componente particular a una protesta centrada precisamente en el riesgo de pérdida de empleos por la automatización.

Democratism plantea que su objetivo no es frenar la robótica ni el desarrollo tecnológico, sino generar un debate sobre sus consecuencias y buscar mecanismos para reducir sus efectos negativos. La iniciativa aspira además a convertirse en un movimiento internacional que permita discutir el impacto de la inteligencia artificial y la robotización sobre el trabajo.

En materia regulatoria, Gawkowski señaló que Polonia es el primer país de la Unión Europea en introducir supervisión del mercado de inteligencia artificial y anunció planes para crear una Comisión para el Desarrollo y la Seguridad de la Inteligencia Artificial. En julio, el presidente Karol Nawrocki promulgó una ley impulsada por el Ministerio de Asuntos Digitales para aplicar la Ley de Inteligencia Artificial de la UE, con una autoridad nacional encargada de implementar las regulaciones europeas ya vigentes.