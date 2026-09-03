La inteligencia artificial se alimenta cada vez más de los medios

La estructura de los artículos es otro de los factores señalados. El 44% de las citaciones analizadas provino del primer 30% de los textos, lo que indica que la ubicación de la información puede influir en las posibilidades de que un contenido sea identificado y utilizado por los modelos de lenguaje.

En ese sentido, las características tradicionales de una noticia adquieren una nueva utilidad. Definiciones claras, cifras, respuestas directas y datos relevantes ubicados al comienzo facilitan la identificación de la información. La estructura de pirámide invertida, que coloca los datos principales en los primeros párrafos y reserva el contexto para el final, coincide con ese comportamiento.

Los análisis recopilados por el informe ubican, según las distintas investigaciones, entre el 70% y el 90% la proporción de citaciones vinculadas con cobertura de prensa, menciones en medios y enlaces externos dentro de las muestras estudiadas. El fenómeno refuerza la importancia de los contenidos periodísticos para alimentar y respaldar las respuestas de los sistemas generativos.

Pero el crecimiento de la inteligencia artificial también plantea un problema para los medios. Los asistentes pueden recopilar información de distintas fuentes y ofrecer una respuesta directamente al usuario, reduciendo la necesidad de ingresar al sitio que produjo originalmente ese contenido.

La tendencia ya se había observado en los buscadores. Datos de "SparkToro" correspondientes a 2024, citados por el informe, indicaban que el 58% de las búsquedas de Google en Estados Unidos y el 60% en la Unión Europea terminaban sin un clic hacia otro sitio web. La expansión de las respuestas generadas por inteligencia artificial puede profundizar ese comportamiento.