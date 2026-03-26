La industria global de celulares y tecnología está bajo amenaza por problemas de producción

El ataque de EE:UU e Israel a Irá afectó el suministro de semiconductores y amenaza con frenar la fabricación tecnológica a nivel global.
La producción global de celulares y dispositivos electrónicos enfrenta un escenario de riesgo por la escasez de helio, un insumo crítico en la elaboración de semiconductores cuyo suministro se vio afectado por el conflicto en Medio Oriente, por lo que empresas del sector ya reportaron impactos concretos en sus operaciones y adviertieron sobre posibles recortes en la producción si la situación se prolonga.
El problema dejó de ser potencial y comenzó a trasladarse a la cadena tecnológica global. Ejecutivos de la industria señalaron que los retrasos en el abastecimiento y el aumento de costos obligaron a replantear estrategias, priorizar productos y buscar alternativas en un mercado con opciones limitadas.
El helio cumple un rol esencial en la industria de chips, se utiliza en procesos de refrigeración, detección de fugas y fabricación de alta precisión, lo que lo convierte en un recurso indispensable para garantizar la estabilidad y calidad en las plantas de semiconductores.
La dependencia global de este insumo está condicionada por una oferta concentrada geográficamente, con Qatar como uno de los principales proveedores, lo que expuso a la industria a interrupciones abruptas ante conflictos geopolíticos o restricciones en la producción.
Desde el sector adviertieron que una escasez prolongada podría generar un efecto en cadena sobre múltiples industrias, como la de electrónicos, automóviles y dispositivos móviles, que dependen directamente de los semiconductores, por lo que cualquier interrupción impacta en toda la economía tecnológica.
En paralelo, el precio del helio registró una fuerte suba desde el inicio del conflicto, lo que presionó los márgenes de las compañías. Este incremento se suma a los costos logísticos y energéticos, lo que agravó el contexto para fabricantes que operan con alta demanda global.
Ante este escenario, varias empresas comenzaron a buscar proveedores alternativos, principalmente en Estados Unidos, sin embargo, la capacidad de respuesta es limitada y no alcanzaría para compensar la caída del suministro en el corto plazo, lo que mantiene la incertidumbre en el mercado.
El impacto también se extiendió a otras materias primas vinculadas a la región, que registraron demoras en transporte y entrega. La combinación de escasez de insumos y cuellos de botella logísticos por la alta demanda configuró un escenario complejo en la cadena de suministro tecnológico.
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