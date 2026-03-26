La industria global de celulares y tecnología está bajo amenaza por problemas de producción

Desde el sector adviertieron que una escasez prolongada podría generar un efecto en cadena sobre múltiples industrias, como la de electrónicos, automóviles y dispositivos móviles, que dependen directamente de los semiconductores, por lo que cualquier interrupción impacta en toda la economía tecnológica.

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En paralelo, el precio del helio registró una fuerte suba desde el inicio del conflicto, lo que presionó los márgenes de las compañías. Este incremento se suma a los costos logísticos y energéticos, lo que agravó el contexto para fabricantes que operan con alta demanda global.

Ante este escenario, varias empresas comenzaron a buscar proveedores alternativos, principalmente en Estados Unidos, sin embargo, la capacidad de respuesta es limitada y no alcanzaría para compensar la caída del suministro en el corto plazo, lo que mantiene la incertidumbre en el mercado.

El impacto también se extiendió a otras materias primas vinculadas a la región, que registraron demoras en transporte y entrega. La combinación de escasez de insumos y cuellos de botella logísticos por la alta demanda configuró un escenario complejo en la cadena de suministro tecnológico.