La Unión Europea investiga a Snapchat por posibles fallas en la protección de menores

El análisis también incluye la configuración de las cuentas. Aunque existen perfiles específicos para adolescentes con mayores restricciones, la Comisión evalúa si estas medidas se aplican correctamente o si dependen de datos inexactos que comprometen su eficacia.

Otro punto bajo revisión es la moderación de contenidos. El organismo europeo investiga si la red permite la circulación de información vinculada a la venta de productos ilegales, como drogas, cigarrillos electrónicos o alcohol, sin controles adecuados ni limitaciones claras.

La Comisión Europea reporta que la app no ayuda a los usuarios a reportar estos contenidos

Ursula der Leyen.jpg M.jpg Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

La Comisión también cuestiona los mecanismos de denuncia dentro de la aplicación. Según su evaluación preliminar, estos sistemas no serían lo suficientemente visibles ni intuitivos, lo que dificulta que los usuarios reporten contenidos ilegales o comportamientos riesgosos.

Además, se analiza el uso de patrones de diseño engañosos, conocidos como “dark patterns”, que podrían influir en las decisiones de los usuarios y debilitar su capacidad para gestionar configuraciones de privacidad y seguridad.

La investigación se apoya en evaluaciones de riesgo realizadas por la propia empresa entre 2023 y 2025, así como en información adicional sobre prácticas de seguridad y control de contenidos recopilada en los últimos meses.

Desde la compañía, aseguraron que la seguridad de los usuarios es una prioridad y afirmaron haber cooperado con las autoridades europeas para cumplir con los requisitos regulatorios. También indicaron que continuarán colaborando durante el proceso.

El caso se produce en un contexto de mayor presión regulatoria sobre las plataformas digitales en Europa, especialmente en lo referido a la protección de menores y la responsabilidad sobre los contenidos que circulan en sus servicios.

De confirmarse las irregularidades, el proceso podría derivar en medidas correctivas obligatorias y sanciones económicas, en una señal de endurecimiento del control sobre las grandes redes sociales en el mercado europeo.