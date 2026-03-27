Las redes sociales son el tabaco de hoy: ¿Cómo impacta en la salud mental su uso diario?

El fallo se inscribe en un contexto más amplio de litigios contra empresas tecnológicas. En este caso, más de 1.700 demandantes participaron de la acción judicial, mientras que existen otras causas en curso que podrían profundizar la presión sobre el sector y acelerar definiciones regulatorias en distintos países.

Argentina y la regulación frente a las redes sociales

redessociales-760x420 Argentina es una de los paises de América Latina con mayor uso diario de redes sociales.

En Argentina, el escenario presenta particularidades. Según advirtió Cwaik, no existe una legislación específica que regule el uso de redes sociales por parte de menores, lo que deja un vacío frente a problemáticas como la exposición a contenidos sensibles o el uso intensivo desde edades tempranas.

El especialista también alertó sobre la dificultad de los usuarios para comprender y controlar los algoritmos. Aunque algunas plataformas comenzaron a introducir herramientas de personalización, su funcionamiento no siempre es claro ni accesible, lo que refuerza una “ilusión de control” sobre la experiencia digital.

En este contexto, el avance de las redes sociales consolida una nueva brecha vinculada al conocimiento tecnológico. La falta de alfabetización digital aumenta la vulnerabilidad de los usuarios frente a sistemas diseñados para captar su atención, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas, educación y mayor transparencia en el diseño de estas plataformas.