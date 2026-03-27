Las redes sociales son el tabaco de hoy: ¿Cómo impacta en la salud mental su uso diario?

La condena en Estados Unidos vuelve a poner en discusión el rol de los algoritmos, su diseño adictivo y la falta de regulación frente a sus efectos en los usuarios.
El reciente fallo judicial en Estados Unidos contra Meta y YouTube reactivó el debate global sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental, luego de que un jurado en Los Ángeles determinara que ambas plataformas diseñaron mecanismos que fomentan el uso adictivo. La decisión marca un precedente en la responsabilidad de las tecnológicas sobre el comportamiento de sus usuarios.
El caso se centró en el funcionamiento de los algoritmos, señalados como el núcleo del problema. Según el veredicto, estos sistemas priorizan contenidos diseñados para maximizar el tiempo de permanencia, lo que puede derivar en un consumo compulsivo. Este modelo, basado en la economía de la atención, quedó en el centro de la discusión regulatoria.
El divulgador tecnológico Joan Cwaik definió el fenómeno con una analogía directa: “las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”. A su juicio, la comparación apunta a la combinación entre masividad, dependencia y una respuesta tardía por parte de los marcos regulatorios frente a sus efectos.
Cwaik también cuestionó el alcance real de las sanciones económicas. La multa de 350 millones de dólares impuesta a Meta representa una porción menor de sus ingresos anuales, lo que, según el especialista, reduce el impacto de la medida y no garantiza cambios estructurales en el diseño de las plataformas.
El fallo se inscribe en un contexto más amplio de litigios contra empresas tecnológicas. En este caso, más de 1.700 demandantes participaron de la acción judicial, mientras que existen otras causas en curso que podrían profundizar la presión sobre el sector y acelerar definiciones regulatorias en distintos países.
En Argentina, el escenario presenta particularidades. Según advirtió Cwaik, no existe una legislación específica que regule el uso de redes sociales por parte de menores, lo que deja un vacío frente a problemáticas como la exposición a contenidos sensibles o el uso intensivo desde edades tempranas.
El especialista también alertó sobre la dificultad de los usuarios para comprender y controlar los algoritmos. Aunque algunas plataformas comenzaron a introducir herramientas de personalización, su funcionamiento no siempre es claro ni accesible, lo que refuerza una “ilusión de control” sobre la experiencia digital.
En este contexto, el avance de las redes sociales consolida una nueva brecha vinculada al conocimiento tecnológico. La falta de alfabetización digital aumenta la vulnerabilidad de los usuarios frente a sistemas diseñados para captar su atención, lo que refuerza la necesidad de políticas públicas, educación y mayor transparencia en el diseño de estas plataformas.