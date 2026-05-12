Empleos: Los sistema automatizados favorecen currículums escritos por inteligencia artificial

Los investigadores explican que este comportamiento ocurre porque los algoritmos interpretan como más “claros”, “correctos” o “eficientes” los textos alineados con sus propios modelos de escritura. Como consecuencia, estilos más personales o naturales pueden quedar relegados durante el filtrado automático.

El sesgo aparece en distintos sectores, aunque el informe detectó una mayor incidencia en áreas administrativas, contables y corporativas. En esos rubros, los procesos de contratación suelen depender de estructuras rígidas y filtros automatizados que priorizan formatos altamente estandarizados.

La automatización y el uso de la IA podría llegar a ser un problema

Según el estudio, este tipo de automatización puede incluso generar problemas para las propias empresas. Los sistemas continúan buscando perfiles “ideales” construidos sobre patrones algorítmicos y terminan descartando candidatos válidos que cumplen con los requisitos del puesto.

La investigación también advierte sobre los riesgos de delegar completamente las decisiones de contratación a herramientas automatizadas. Los autores consideran que la inteligencia artificial puede transformarse en una "barrera invisible" que favorece a quienes saben optimizar sus postulaciones para agradar a los algoritmos.

El uso de IA en recursos humanos creció de forma acelerada durante los últimos años. Muchas compañías ya utilizan sistemas automatizados para analizar miles de postulaciones, detectar palabras clave, clasificar perfiles y reducir tiempos de contratación antes de la intervención humana.

Los investigadores sostienen que el problema todavía puede corregirse. Entre las recomendaciones aparecen flexibilizar los criterios de evaluación, incorporar supervisión humana en las etapas decisivas y entrenar modelos capaces de reconocer una mayor diversidad de estilos de redacción. De lo contrario, advierten, las empresas podrían terminar contratando perfiles optimizados para convencer a otras máquinas y no necesariamente a las personas encargadas del trabajo real.