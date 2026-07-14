Una llamarada solar provocó fallas en GPS, comunicaciones y redes eléctricas

El impacto de una llamarada solar sobre la Tierra ocurre casi de manera inmediata. Los rayos X y la radiación ultravioleta extrema viajan a la velocidad de la luz y tardan apenas ocho minutos en recorrer la distancia entre el Sol y el planeta.

En este caso, la radiación modificó las capas superiores de la atmósfera terrestre y produjo fallas en las comunicaciones en el hemisferio iluminado. Además, se registraron interrupciones breves en servicios de GPS y televisión satelital, que posteriormente recuperaron su funcionamiento habitual.

Pese a la magnitud del evento, la clasificación R3 no implica un peligro directo para las personas que permanecen en la superficie terrestre. La atmósfera y el campo magnético del planeta actúan como barreras naturales frente a gran parte de la radiación emitida por el Sol.

Los riesgos más importantes recaen sobre los astronautas, los satélites y las aeronaves que atraviesan regiones polares, además de los sistemas tecnológicos que dependen de comunicaciones y señales de navegación precisas para operar con normalidad.