Detuvieron en Palermo a dos motochorros peruanos tras el robo de un celular

Mientras se desarrollaba el procedimiento, a través de la frecuencia policial se difundió la descripción de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Bajaj Rouser NS200 y que habían sido señalados como autores del robo de un celular ocurrido minutos antes en la esquina de Humboldt y Paraguay.

La coincidencia de las características permitió vincular a los detenidos con ese hecho, por lo que ambos fueron arrestados. Según la investigación, el segundo sospechoso tenía entre sus pertenencias el teléfono que había sido sustraído a la víctima.

Numerosos antecedentes

Fuentes policiales indicaron que el conductor de la moto, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, acumula alrededor de veinte antecedentes por robo, hurto, lesiones -Incluidos episodios de violencia familiar-, daño agravado y diversas contravenciones relacionadas con la conducción de motocicletas sin licencia o sin patente. Además, el vehículo utilizado en el hecho se encuentra registrado a nombre de un familiar.

El otro detenido reside en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza.

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del juez Mariano Iturralde, con intervención de la Secretaría 111 de María Laura Turconi. Desde esa dependencia judicial se dispuso la detención de ambos acusados y el secuestro de la motocicleta y de los teléfonos celulares hallados durante el operativo.