Detuvieron en Palermo a dos motochorros peruanos tras el robo de un celular

Los sospechosos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad cuando circulaban de manera imprudente por Palermo.
Dos ciudadanos peruanos fueron detenidos en el barrio porteño de Palermo acusados de haber cometido el robo de un teléfono celular bajo la modalidad motochorros. Uno de los sospechosos, de 27 años, posee una veintena de antecedentes por distintos delitos y contravenciones registrados durante los últimos siete años.
El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad, quienes detectaron una motocicleta con dos ocupantes que circulaba de manera zigzagueante entre los vehículos en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Charcas.
Ante esa situación, los agentes ordenaron al conductor detener la marcha, pero este no obedeció la indicación. Tras un breve seguimiento, los uniformados lograron interceptar la motocicleta a pocos metros del lugar.
Durante la requisa, los policías encontraron tres teléfonos celulares en poder de los sospechosos. Uno de los aparatos llamó la atención de los efectivos porque ninguno de los detenidos pudo desbloquearlo ni justificar su procedencia.
Mientras se desarrollaba el procedimiento, a través de la frecuencia policial se difundió la descripción de dos hombres que se desplazaban en una motocicleta Bajaj Rouser NS200 y que habían sido señalados como autores del robo de un celular ocurrido minutos antes en la esquina de Humboldt y Paraguay.
La coincidencia de las características permitió vincular a los detenidos con ese hecho, por lo que ambos fueron arrestados. Según la investigación, el segundo sospechoso tenía entre sus pertenencias el teléfono que había sido sustraído a la víctima.
Fuentes policiales indicaron que el conductor de la moto, domiciliado en la Ciudad de Buenos Aires, acumula alrededor de veinte antecedentes por robo, hurto, lesiones -Incluidos episodios de violencia familiar-, daño agravado y diversas contravenciones relacionadas con la conducción de motocicletas sin licencia o sin patente. Además, el vehículo utilizado en el hecho se encuentra registrado a nombre de un familiar.
El otro detenido reside en la localidad bonaerense de La Tablada, partido de La Matanza.
La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 16, a cargo del juez Mariano Iturralde, con intervención de la Secretaría 111 de María Laura Turconi. Desde esa dependencia judicial se dispuso la detención de ambos acusados y el secuestro de la motocicleta y de los teléfonos celulares hallados durante el operativo.
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