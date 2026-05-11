Lenovo ofrece descuentos de hasta 45% OFF y 12 cuotas sin interés

IdeaPad: rendimiento y portabilidad para todos los días

Por otro lado, Lenovo también pone el foco en su línea IdeaPad, una familia de notebooks versátiles y accesibles, ideales para estudiantes, trabajo híbrido y entretenimiento diario. Entre los modelos destacados se encuentra la Lenovo IdeaPad Slim 3, equipada con procesador AMD Ryzen 3 7320U, 8 GB de memoria LPDDR5 y almacenamiento SSD de 512 GB, ofreciendo un rendimiento ágil y eficiente para tareas cotidianas, videollamadas, navegación y estudio. Su diseño liviano y moderno en color Abyss Blue, junto con Windows 11, la convierten en una alternativa ideal para quienes buscan portabilidad y productividad en un único dispositivo.

Experiencia premium en tablets con Idea Tab Pro:

En tablets, una de las protagonistas será la nueva Lenovo Idea Tab Pro, un dispositivo pensado para quienes buscan productividad y entretenimiento en un mismo equipo. Con pantalla 3K de 12,7” y tasa de refresco de 144Hz, procesador MediaTek Dimensity 8300 y sonido optimizado con parlantes JBL, la tablet ofrece una experiencia premium para consumo multimedia, estudio y creatividad. Además, cuenta con accesorios dedicados como Lenovo Keyboard Pack, Lenovo Tab Pen Plus y auriculares Moto Buds, potenciando aún más su versatilidad.

Con estas propuestas, Lenovo continúa acercando tecnología innovadora y de alto rendimiento a más usuarios, con opciones accesibles para acompañar las nuevas formas de trabajar, aprender, jugar y conectarse.

Los productos están disponibles en Lenovo.com y en los principales canales y retailers del país.