Lenovo ofrece descuentos de hasta 45% OFF y 12 cuotas sin interés

La marca presenta productos destacados para aprovechar en este Hot Sale con precios promocionales exclusivos.
En el marco de una nueva edición del Hot Sale, Lenovo presenta promociones especiales en una amplia selección de notebooks, tablets y dispositivos pensados para productividad, estudio, entretenimiento y gaming. A través de Lenovo.com y los principales retailers del país, la compañía ofrecerá descuentos de hasta 45% OFF y hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados.
Entre los destacados de esta edición se encuentra la Lenovo LOQ 15IAX9, una notebook gamer impulsada por inteligencia artificial, diseñada para usuarios que buscan alto rendimiento tanto para gaming como para multitasking y creación de contenido. Equipada con procesadores Intel® Core de 12° generación y gráficos NVIDIA GeForce RTX, la línea LOQ ofrece una experiencia fluida y potente para quienes buscan dar el salto al universo gamer.
“Eventos como Hot Sale representan una gran oportunidad para acercar tecnología innovadora a más usuarios, con propuestas pensadas para distintos perfiles y necesidades. Desde gaming y productividad hasta entretenimiento y estudio, buscamos ofrecer equipos preparados para acompañar la nueva forma en la que las personas trabajan, aprenden y se conectan”, expresó Manuel Coen, Gerente de Ventas y Consumo para Lenovo Argentina.
Por otro lado, Lenovo también pone el foco en su línea IdeaPad, una familia de notebooks versátiles y accesibles, ideales para estudiantes, trabajo híbrido y entretenimiento diario. Entre los modelos destacados se encuentra la Lenovo IdeaPad Slim 3, equipada con procesador AMD Ryzen 3 7320U, 8 GB de memoria LPDDR5 y almacenamiento SSD de 512 GB, ofreciendo un rendimiento ágil y eficiente para tareas cotidianas, videollamadas, navegación y estudio. Su diseño liviano y moderno en color Abyss Blue, junto con Windows 11, la convierten en una alternativa ideal para quienes buscan portabilidad y productividad en un único dispositivo.
En tablets, una de las protagonistas será la nueva Lenovo Idea Tab Pro, un dispositivo pensado para quienes buscan productividad y entretenimiento en un mismo equipo. Con pantalla 3K de 12,7” y tasa de refresco de 144Hz, procesador MediaTek Dimensity 8300 y sonido optimizado con parlantes JBL, la tablet ofrece una experiencia premium para consumo multimedia, estudio y creatividad. Además, cuenta con accesorios dedicados como Lenovo Keyboard Pack, Lenovo Tab Pen Plus y auriculares Moto Buds, potenciando aún más su versatilidad.
Con estas propuestas, Lenovo continúa acercando tecnología innovadora y de alto rendimiento a más usuarios, con opciones accesibles para acompañar las nuevas formas de trabajar, aprender, jugar y conectarse.
Los productos están disponibles en Lenovo.com y en los principales canales y retailers del país.
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