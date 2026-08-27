"Luna de Sangre": cómo ver el eclipse lunar de este jueves en Buenos Aires

El evento del Planetario comenzará a las 23.00,. cuando se abrirán los jardines con entrada libre y gratuita. Durante la jornada habrá puestos de observación y divulgadores científicos que explicarán en tiempo real el desarrollo del eclipse, además del show de mapping previsto sobre la explanada.

El acceso a los telescopios será por orden de llegada y la actividad se desarrollará hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. También habrá estaciones adaptadas para personas con discapacidad.

El eclipse de este jueves tendrá además una particularidad: será el último de estas características que podrá observarse desde la Argentina hasta junio de 2029. Por ese motivo, el fenómeno representa una oportunidad poco frecuente para quienes quieran seguir la evolución de la sombra terrestre sobre la Luna.

Quienes prefieran observarlo desde sus casas pueden hacerlo sin equipos especiales. Los especialistas recomiendan elegir un lugar con la menor contaminación lumínica posible para apreciar mejor los cambios de color que experimentará la Luna durante el momento de mayor profundidad del eclipse.

La observación desde el Planetario quedará sujeta a las condiciones del tiempo y será suspendida en caso de lluvia o nubosidad densa. En esas condiciones, quienes permanezcan en sus hogares también necesitarán contar con un cielo despejado para poder seguir las distintas etapas del fenómeno.

La jornada permitirá así seguir el eclipse tanto a simple vista como mediante instrumentos de observación, con una propuesta que combinará divulgación científica, actividades familiares y mapping. El momento central será a la 1:13, cuando la sombra terrestre alcance su máxima cobertura sobre el satélite.