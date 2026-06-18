Las novias robot ya son un negocio real y se personalizan según cada usuario

Así es "Aria": la novia robot que busca ser una "compañera emocional"

En paralelo, la compañía estadounidense Realbotix presentó a "Aria", un robot humanoide femenino concebido como una “compañera emocional”. A diferencia de otros productos asociados históricamente a la industria de las muñecas sexuales, la empresa sostiene que el foco de Aria está puesto en la conversación, el reconocimiento de usuarios y la construcción de interacciones continuas en el tiempo.

El sistema integra cámaras en los ojos para identificar rostros y objetos, además de software capaz de almacenar información de conversaciones previas. De esa manera, el robot puede mantener intercambios personalizados y generar una sensación de continuidad entre distintas interacciones con una misma persona.

aria robot Aria, la robot hiperrealista que ofrece compañía e intimidad.

La apuesta tecnológica también se refleja en su diseño físico. "Aria" cuenta con componentes intercambiables y una estructura modular que permite modificar partes del cuerpo o el rostro. Realbotix incluso avanzó en una separación corporativa entre sus divisiones de robots sociales y productos para adultos, en un intento por ampliar su llegada a nuevos mercados e inversores.

Los precios muestran que, por ahora, se trata de un segmento orientado a consumidores de alto poder adquisitivo. El modelo completo de Aria ronda los 175.000 dólares, mientras que existen variantes más reducidas y versiones diseñadas para acompañar al usuario durante viajes o desplazamientos frecuentes.

Más allá del interés comercial, la expansión de estos robots abrió un debate entre especialistas en salud mental y tecnología. Diversos investigadores advierten que la posibilidad de establecer vínculos con sistemas que ofrecen atención constante y respuestas adaptadas a cada usuario podría modificar la forma en que algunas personas se relacionan con otros seres humanos.

Mientras la industria presenta estos dispositivos como herramientas de compañía y asistencia emocional, los expertos señalan que todavía existen interrogantes sobre su impacto a largo plazo. Lo que ya parece fuera de discusión es que los robots diseñados para simular relaciones afectivas dejaron de ser una promesa futurista y comenzaron a transformarse en un nuevo negocio tecnológico global.