Meta enfrenta una investigación de la Unión Europea por el diseño adictivo de Facebook e Instagram

De acuerdo con la Comisión Europea, "la empresa tampoco implementó mecanismos eficaces para limitar el tiempo de uso", aunque ambas plataformas incorporan herramientas de control para menores, El organismo consideró que pueden desactivarse con facilidad y que tienen un efecto limitado sobre los hábitos de consumo digital.

Los reguladores también cuestionaron el alcance de los controles parentales disponibles. Según el análisis preliminar, estas herramientas requieren conocimientos técnicos y tiempo de configuración que muchas familias no poseen, lo que reduce significativamente su efectividad.

Como parte de las exigencias planteadas a Meta, "la Comisión reclamó cambios estructurales en el funcionamiento de Facebook e Instagram" y entre las medidas propuestas figuran la desactivación por defecto de la reproducción automática y del desplazamiento infinito, la incorporación de pausas obligatorias y una modificación de los algoritmos para priorizar el bienestar de los usuarios por encima de la interacción.

Las conclusiones difundidas este viernes todavía no son definitivas. Meta tendrá acceso al expediente y podrá presentar alegaciones antes de que Bruselas adopte una decisión final sobre el caso y determine si existió una infracción a la normativa europea.

En caso de confirmarse el incumplimiento, la compañía podría enfrentar una sanción equivalente al 6% de su facturación anual global. Tomando como referencia los ingresos declarados en 2025, la multa superaría los 12.000 millones de dólares, una de las penalizaciones más elevadas previstas por la legislación comunitaria.

La investigación sobre el carácter adictivo de Facebook e Instagram forma parte de una ofensiva más amplia de la Unión Europea para regular a las grandes plataformas tecnológicas. Además de este expediente, Meta continúa bajo análisis por sus sistemas de verificación de edad para menores, mientras que Bruselas ya aplicó sanciones millonarias contra X, la red social de Elon Musk, y la plataforma china de comercio electrónico Temu.