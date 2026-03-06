Lenovo presentó PCs de IA adaptativa, conceptos modulares y Lenovo Qira en el MWC 2026

En todo su catálogo, Lenovo sigue centrado en ofrecer tecnología más personalizada, proactiva y protegida, mientras construye un ecosistema de IA unificado que funciona de forma natural en todos los dispositivos.

"La era de la IA no se definirá por un solo dispositivo o aplicación, sino por sistemas inteligentes que funcionen de forma fluida en todo lo que usamos";, dijo Luca Rossi, Presidente del Grupo de Dispositivos Inteligentes de Lenovo. Y agregó: "Estamos demostrando cómo Lenovo y Motorola están haciendo realidad esa visión, combinando innovación en hardware adaptativo con una integración única y unificada de IA a nivel de sistema que funciona de forma natural en PCs, smartphones, tablets, wearables y más allá. Desde dispositivos móviles premium y factores de forma transformadores, hasta el lanzamiento de Lenovo Qira, estamos construyendo el portafolio de IA más amplio que ofrece experiencias de computación personal más conectadas e intuitivas diseñadas para las personas".

Lenovo Qira: Inteligencia Ambiental Personal

Lenovo Qira es una inteligencia ambiental personal construida a nivel de sistema e integrada directamente en dispositivos Lenovo y Motorola, en lugar de incorporarse como una aplicación independiente. Funcionando en PCs, tabletas, smartphones y dispositivos wearables compatibles, Lenovo Qira está diseñado para ayudar a mantener la continuidad entre tareas y dispositivos, al tiempo que asiste según la intención del usuario.

En las próximas semanas, Lenovo Qira se desplegará en más de 20 dispositivos dentro de la cartera de PC de Lenovo, abarcando familias de Yoga™, IdeaPad™, Legion™ y ThinkPad™, mediante una combinación de actualizaciones y precargas por aire. Esto incluye el lanzamiento de la Idea Tab Pro Gen 2 como la primera tablet de Lenovo en ofrecer esta experiencia. El soporte de la primera oleada en PCs incluye seis idiomas en nueve regiones: inglés (EE. UU., Reino Unido, India), español (EE.UU./América Latina, España), francés (Francia), italiano (Italia), alemán (Alemania) y portugués (Brasil).

Lenovo Qira está diseñado para evolucionar continuamente, expandiéndose a más dispositivos mientras permite nuevas experiencias y colaboraciones. En 2026, esa evolución se extenderá a más lenguajes y dispositivos, incluyendo su debut en smartphones de Motorola, impulsando aún más un ecosistema unificado de IA entre Lenovo y Motorola. ThinkBook Modular AI PC Concept

LENOVO PC FOTO 2

Conceptos revolucionarios: explorando factores de forma adaptativos

ThinkBook™ Modular AI PC Concept

Lenovo presenta un concepto modular de PC con IA que explora un enfoque selectivamente modular de la computación empresarial basado en la idea de "cargar pequeño, usar en grande tamaño" El concepto cuenta con un sistema base ultrafina de 14 pulgadas diseñado para soportar configuraciones de pantalla intercambiables, componentes de entrada desmontables y elementos modulares de E/S. Una pantalla secundaria puede acoplarse en múltiples orientaciones o reemplazar el teclado, permitiendo la expansión del espacio de trabajo hasta aproximadamente 19 pulgadas manteniendo la portabilidad. El concepto ilustra cómo la arquitectura modular podría soportar flujos de trabajo en evolución y ciclos de vida prolongados de los dispositivos en entornos preparados para IA.

Yoga Book Pro 3D Concept

Lenovo también presenta un concepto de portátil 3D sin gafas, diseñado para permitir a los creadores ver y manipular la profundidad directamente en pantalla.

Al combinar dos pantallas, conversión de 2D a 3D impulsada por IA, interacción gestual y controles creativos intuitivos, el concepto reduce la fricción en la creación de contenido inmersivo y destaca la exploración de Lenovo en experiencias de computación espacial.

Legion Go Fold Concept

Un concepto de portátil plegable para juegos amplía aún más la exploración de Lenovo sobre hardware adaptable.

El dispositivo pasa de un formato compacto de mano a una pantalla inmersiva más grande y soporta múltiples modos de uso, incluyendo juego en mano, multitarea en pantalla partida, juegos ampliados con pantalla y interacción de tipo escritorio. El concepto demuestra cómo la tecnología de pantalla flexible podría permitir experiencias híbridas de juego y productividad en un solo dispositivo.

LENOVO PC FOTO 3

ThinkPad T-Series – ThinkPad X13 Desmontable – ThinkTab X11

Portafolio Comercial: plataformas listas para IA para trabajos modernos Lenovo sigue evolucionando su cartera comercial de PC para apoyar a las organizaciones que adoptan flujos de trabajo habilitados por IA a gran escala.

La actualización de la serie ThinkPad T introduce mejoras centradas en la facilidad de mantenimiento, usabilidad y preparación para la IA, con algunos modelos alcanzando puntuaciones de reparabilidad iFixit líderes en su clase. Estas actualizaciones refuerzan el compromiso de Lenovo con el valor durante el ciclo de vida, la reducción del tiempo de inactividad y la gestión sostenible de la flota.

El ThinkPad X13 Desmontable ofrece una productividad flexible y móvil con soporte integrado para lápiz y componentes reemplazables en el campo, en un diseño ligero adecuado para profesionales de primera línea e híbridos.

Lenovo también está expandiéndose hacia la movilidad robusta con la introducción de la ThinkTab X11, una resistente tablet Android diseñada para entornos industriales exigentes y de primera línea.

Para pequeñas y medianas empresas, el ThinkBook 14 2-en-1 Gen 6 ofrece versatilidad multimodo y funciones de colaboración habilitadas por IA, mientras que el monitor portátil ThinkVision M16 ofrece una expansión ligera de pantalla para soportar estilos de trabajo flexibles.

En toda su cartera comercial, Lenovo integra servicios de seguridad, gestión y ciclo de vida para ayudar a las organizaciones a adoptar dispositivos habilitados con IA con confianza y control.

LENOVO PC FOTO 4

Yoga 9i 2-en-1 Aura Edition (14"11)

Portafolio de consumidores y gaming: experiencias inteligentes para el uso diario. Para creadores, estudiantes y jugadores, los últimos dispositivos de Lenovo equilibran rendimiento, portabilidad y funciones inteligentes diseñadas para simplificar la experiencia cotidiana.

La Yoga 9i 2-en-1 Aura Edition (14", 11) combina un diseño de convertible premium con gráficos OLED inmersivos y características inteligentes que agilizan los flujos de trabajo creativos. El Yoga Pro 7a (15", 11) e IdeaPad Slim 5i Ultra (14", 11 amplían la cartera de portátiles con IA de Lenovo, equilibrando rendimiento y portabilidad para la productividad y la creación de contenido.

En tabletas, la Idea Tab Pro Gen 2 introduce experiencias inteligentes de aprendizaje y productividad en un formato versátil y marca la primera tablet de Lenovo en incorporar Lenovo Qira.

En el ámbito del gaming, Lenovo amplía su gama con el portátil gaming Legion 7a (15", 11) y la Legion Tab (8,8", 5), una tableta gaming de alto rendimiento con pantalla 3K y refrigeración avanzada.