Un cohete argentino busca hacer historia en Estados Unidos y romper la barrera del sonido

El gran desafío del proyecto será lograr que el cohete supere por primera vez la barrera del sonido para un equipo universitario argentino de cohetería. Según las estimaciones del grupo, el vehículo podría alcanzar una velocidad cercana a Mach 2.

El ITBA Rocketry Team está integrado por más de 60 estudiantes de distintas carreras, entre ellas Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y Analítica.

Bajo la coordinación del profesor e investigador Patricio Pedreira, los alumnos trabajan en áreas como aeroestructuras, aerodinámica, aviónica, materiales compuestos, simulación FEM y sistemas de recuperación.

El proyecto incluyó tareas de simulación de trayectoria, fabricación del fuselaje, integración electrónica y validación técnica de todos los componentes necesarios para garantizar el funcionamiento del cohete durante el vuelo.

Para la etapa 2025-2026, el equipo se fijó dos metas ambiciosas: alcanzar un apogeo de 10 kilómetros y superar la velocidad del sonido, dos hitos inéditos para una agrupación universitaria argentina dedicada a la ingeniería aeroespacial.

El ITBA Rocketry Team nació en 2022 con el objetivo de posicionar a la Argentina dentro de la industria aeroespacial universitaria.

En 2023 debutó internacionalmente con el cohete Theros I en la categoría 10k COTS. Un año después, logró ubicarse en el puesto 42° de su categoría y 62° en el ranking general entre 143 equipos participantes.

Además, en la edición 2024 consiguió posicionarse entre los 20 mejores equipos en Diseño y Construcción, consolidando su crecimiento técnico dentro del certamen.