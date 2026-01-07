Lenovo Tech World 2026: Motorola presentó nuevos dispositivos insignia e innovaciones basadas en iA

Motorola razr fold

Motorola presentó su primer dispositivo plegable: el motorola razr fold es una incorporación a la familia razr, que estrena un nuevo formato plegable diseñado para moverse con el usuario y adaptarse a su mundo con diseños flexibles e interfaces intuitivas perfectas para la productividad y el entretenimiento: un teléfono que es funcional sin esfuerzo y sin concesiones.

motorola razr fold

El motorola razr fold presenta una silueta delgada y llamativa que resulta increíblemente cómoda en la mano, con su gran pantalla externa de 6,6 pulgadas que ofrece la familiaridad y facilidad de uso de un smartphone tipo barra. Cuando se abre, su perfil delgado se despliega en algo aún más potente: una pantalla LTPO 2K inmersiva de 8,1 pulgadas que se convierte en un amplio lienzo para trabajar, crear y jugar. Los diseños flexibles, las interfaces adaptables y la compatibilidad con el lápiz óptico Moto Pen Ultra hacen que la multitarea resulte natural y fluida, lo que proporciona a los usuarios un control intuitivo sobre su día a día. Y con funciones de IA integradas en el dispositivo, como Catch me up y Next Move, que les permiten estar organizados, informados y siempre un paso por delante, el razr fold pasa sin esfuerzo de la brillantez de la gran pantalla a la perfección de caber en el bolsillo.

El motorola razr fold cuenta con un avanzado sistema de cámaras diseñado para capturar cada momento con claridad, versatilidad y facilidad. Su triple matriz de 50 MP, que incluye una lente principal, una ultra gran angular/macro y un teleobjetivo periscopio 3x, ofrece detalles nítidos en cualquier escenario, tanto si los usuarios fotografían paisajes panorámicos, primeros planos espectaculares o sujetos lejanos. Una cámara selfie externa de 32 MP permite encuadrar fácilmente fotos y videos de alta calidad con el dispositivo cerrado, mientras que una cámara interna de 20 MP mantiene la nitidez de las videollamadas y la captura de contenido cuando el dispositivo está abierto. En su núcleo se encuentra el potente sensor Sony LYTIA, que aporta imágenes más brillantes y ricas a cada toma, y con la grabación Dolby Vision® y una estabilización de video impresionantemente estable, los usuarios pueden elevar sus recuerdos con imágenes de calidad cinematográfica que se sienten vívidas, dinámicas y auténticas.

Motorola presenta nueva franquicia ultra premium: motorola signature

Motorola también ha anunciado el debut de motorola signature, el primer producto de la nueva serie motorola signature. Diseñada para aquellos que exigen lo mejor en tecnología, diseño y servicio, la serie motorola signature representa la nueva franquicia ultra premium de Motorola y una serie de experiencias exclusivas.

motorola-signature

El motorola signature es el teléfono más completo y sofisticado que Motorola ha creado jamás, lo que refleja el compromiso de la marca con la excelencia. Ofrece acabados cuidadosamente elaborados, combinaciones de colores destacadas, hasta siete años de actualizaciones del sistema operativo Android™ y de seguridad,2 experiencias exclusivas como asistencia personalizada a pedido y las especificaciones más innovadoras de Motorola hasta la fecha. El motorola signature es el primer smartphone ultradelgado de su clase con cuatro cámaras de 50 MP,1,3 que producen fotografías excepcionales. Además, la potente plataforma móvil Snapdragon 8 Gen 5 de 3 nm y su motor de procesamiento de IA dedicado ofrecen velocidades ultrarrápidas, imágenes fluidas, colores vivos y movimientos fluidos.

Incluso dentro del delgado marco de este teléfono, los consumidores disponen de una gran potencia gracias a la batería de silicio y carbono de 5200 mAh, la carga TurboPower de 90 W y la carga inalámbrica de 50 W. La pantalla Extreme AMOLED de 6,8 pulgadas, combinada con las tecnologías Dolby Vision®, Dolby Atmos y Sound by Bose, ofrece una experiencia de entretenimiento inmersiva.

Ecosistema de IA unificado, Lenovo | Motorola Qira

Las conclusiones extraídas de Lenovo AI Now y moto ai demostraron que los usuarios suelen sentirse abrumados al tener que cambiar entre aplicaciones y dispositivos, volver a introducir datos y aprender a utilizar nuevas herramientas. Para resolver este problema, Lenovo y Motorola se centraron en crear una experiencia de IA que abarque todos sus dispositivos, de modo que cuando los usuarios crean, capturan o solicitan algo, este lo recuerda y responde de forma coherente independientemente del dispositivo que utilicen a continuación.

Lenovo y Motorola anunciaron Motorola Qira, la solución de IA que unifica las soluciones de IA probadas de Lenovo (moto ai, Lenovo AI Now, Creator Zone y Learning Zone) en un solo sistema. Ahora, bajo un solo nombre, interfaz y palabra de activación, funciona como una única inteligencia en todos los dispositivos, impulsada por una base de conocimientos compartida que lleva el contexto donde sea que vayas.

M Qira-Blog-Image-600x338

Motorola Qira aprovecha las asociaciones con líderes del sector como Microsoft 365 y Copilot, Qualcomm e Intel, Perplexity y Google para ofrecer experiencias fiables en toda la gama de capacidades de IA del dispositivo. Se sincroniza entre dispositivos para ayudar a los usuarios a continuar donde lo dejaron, recordando su contexto, anticipando sus necesidades y actuando a su antojo. Se acabó el tiempo perdido buscando entre aplicaciones y dispositivos, volviendo a introducir comandos o aprendiendo a usar nuevas herramientas. Con más información y funcionalidades que se lanzarán a finales de este año, Motorola Qira es un nuevo tipo de IA que pone al usuario en el centro y le permite controlar cada experiencia.

Project Maxwell: Prueba de concepto de AI Perceptive Companion

En 312 Labs,, los ingenieros de Motorola han estado desarrollando nuevas formas para que la IA se integre a la perfección en la vida de las personas a través del enfoque unificado de Motorola Qira y ofrezca un valor real de la forma más intuitiva posible. Hay muchos momentos en los que sacar el teléfono móvil para consultar a la IA puede distraer o interrumpir el flujo de una conversación, lo que nos llevó a explorar formas de hacer que la IA fuera manos libres, instantánea y brillantemente adaptable. Esto es lo que inspiró nuestro Project Maxwell: AI Perceptive Companion Proof of Concept, un compañero wearable nativo de IA que podría encajar en el ecosistema de dispositivos de Motorola Qira, siempre accesible y consciente del contexto.

M Maxwell-Blog-Image-600x400

Cuando se le solicita, este útil asistente recopila continuamente datos completos del escenario (ve lo que tú ves, oye lo que tu oyes y escucha lo que tú dices) y proporciona información en tiempo real y recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, si un usuario asiste a una conferencia, puede pedirle asistencia al Proyecto Maxwell: AI Perceptive Companion que escuche la presentación principal y luego pedirle que redacte una publicación en LinkedIn que resuma el evento, todo ello sin tener que sacar el teléfono ni dejar de concentrarse en la tarea que tiene entre manos.

Al desarrollar esta prueba de concepto, el equipo de 312 Labs se centró en crear algunas funciones clave que diferencian al Proyecto Maxwell: AI Perceptive Companion:

Multimodal Perception Fusion (fusión de percepción multimodal) fusiona datos audiovisuales del mundo real y ofrece información contextual y personalizada en tiempo real a través de su cámara, micrófonos y sensores.

(fusión de percepción multimodal) fusiona datos audiovisuales del mundo real y ofrece información contextual y personalizada en tiempo real a través de su cámara, micrófonos y sensores. Natural Language Interaction and Intention Capture (interacción con lenguaje natural y captura de intenciones) aprovechan los modelos de acción a gran escala, que no solo responden, sino que también pueden ejecutar acciones iniciadas por el usuario.

Esto significa que Project Maxwell: AI Perceptive Companion es capaz de hacer sugerencias contextuales que ayudan a automatizar y optimizar las tareas cotidianas. Aunque por ahora se trata solo de una prueba de concepto, lo aprendido del Project Maxwell: AI Perceptive Companion se incorporará a la futura exploración de la IA por parte de Motorola, ampliando los límites de lo posible de nuevas formas.

motorola razr FIFA World Cup 26™ Edition

Motorola también ha anunciado el lanzamiento del motorola razr FIFA World Cup 26 Edition como parte de la serie Collections by Motorola, una nueva y audaz expresión de diseño y propósito que lleva el espíritu de la FIFA World Cup directamente a las manos de los aficionados, los jugadores y los creadores. Este dispositivo muestra cómo Motorola, socio oficial de smartphones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, está redefiniendo lo que significa conectarse a través del deporte, la tecnología y la cultura. A partir de febrero, los aficionados podrán celebrar su entusiasmo por la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 equipos con este dispositivo de edición especial, que estará disponible en exclusiva a través de motorola.com y Verizon durante su mes de lanzamiento, y posteriormente en más puntos de venta.

R Fifa-Webb-Image

Diseñado para estar a la altura del momento, el razr FIFA World Cup 26 Edition ofrece las mismas potentes funciones y el icónico diseño que ya encantan a los aficionados: una pantalla externa inteligente para mantenerse conectado sobre la marcha, un sistema de cámara con inteligencia artificial perfecto para capturar cada momento inolvidable del día del partido y moto ai para disfrutar de experiencias más inteligentes. Su bisagra reforzada con titanio y protección IP487 garantiza la durabilidad en cada celebración, mientras que la batería de 4500 mAh mantiene a los aficionados conectados desde el saque inicial hasta el pitido final.8 Es el compañero definitivo para el mayor escenario del mundo. Además, este dispositivo incluye opciones de personalización inspiradas en la FIFA que acercan a los usuarios más que nunca a la acción. Esto incluye fondos de pantalla exclusivos y un tono de llamada con el tema oficial del torneo que permiten a los usuarios mostrar abiertamente su afición por la FIFA, así como una marca de agua de la FIFA que los aficionados pueden añadir en la parte inferior de sus fotos, lo que les permite personalizar sus recuerdos de la Copa Mundial de la FIFA y crear contenido único para compartir en sus redes sociales.

Motorola amplió su ecosistema de dispositivos

Durante el CES 2026, Motorola también dio la bienvenida al nuevo moto sound flow, moto watch, moto pen ultra y moto tag 2 a su franquicia moto things, ampliando así su ecosistema de dispositivos. Desde un altavoz que aprovecha la tecnología Sound by Bose, un lápiz óptico compatible tanto con motorola razr fold como con motorola signature, hasta un nuevo reloj inteligente creado con soluciones de seguimiento del bienestar en colaboración con Polar, estos dispositivos conectados son adaptables y significativos, además de estar a la última con colores seleccionados por Pantone y acabados de primera calidad.