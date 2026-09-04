Motorola presenta el motorola razr 70 con Crystals by Swarovski y otras novedades en IFA 2026

"Todo comienza con el color. Presentado en un sofisticado acabado PANTONE Meteorite, este tono profundo y elegante crea el escenario perfecto para que los cristales Swarovski sean los protagonistas. En lugar de competir con su brillo, PANTONE Meteorite genera contraste y revela diferentes matices de luz y destellos a medida que el dispositivo se mueve", agregó la firma.

"Esta edición especial incorpora una refinada textura acolchada inspirada en el cuero, que transmite elegancia atemporal y una sensación premium al tacto. Sobre esta superficie se destacan 35 cristales Swarovski Silver Night colocados manualmente, cada uno ubicado con precisión para crear profundidad y brillo".

"La propuesta en este smartphone plegable de lujo se completa con un cristal Swarovski de 32 facetas ubicado en la bisagra, que refleja la luz con cada apertura y cierre, celebrando la silueta que convirtió a razr en un ícono. Para proteger cada detalle brillante, el dispositivo incluye una funda transparente que resalta el diseño sin ocultarlo. El resultado es un smartphone tan refinado como una pieza de joyería, sin renunciar a la innovación y calidad que caracterizan a Motorola", describe la empresa.

Moda y tecnología inteligente

El nuevo motorola razr 70 ofrece la experiencia plegable esencial gracias a una brillante pantalla externa de 3,6 pulgadas, que permite ejecutar aplicaciones completas, revisar notificaciones y responder mensajes sin abrir el dispositivo. Al desplegarlo, los usuarios disfrutan de una pantalla Extreme AMOLED de 6,9 pulgadas.

Además, incorpora:

Un potente sistema de cámara principal dual de 50 MP ².

². Experiencias avanzadas de inteligencia artificial .

. Una batería de 4.800 mAh³ que ofrece más de 36 horas de autonomía con una sola carga.

El razr combina rendimiento confiable con un lenguaje de diseño icónico que atrae tanto a los entusiastas de la tecnología como a quienes buscan una pieza de estilo distintiva.

La Brilliant Collection celebra la idea de que la tecnología puede ser inteligente y hermosa al mismo tiempo, una visión impulsada por el enfoque Lifestyle Tech de Motorola, que difumina los límites entre la tecnología personal y los accesorios de lujo.

El motorola razr con Crystals by Swarovski® está pensado para quienes desean expresar su estilo personal y destacarse, redefiniendo lo que puede ser la tecnología premium.

Nuevo moto watch ultra

El nuevo moto watch ultra fue creado bajo la premisa de que cada persona vive el bienestar de forma diferente. Diseñado tanto para quienes entrenan desde temprano como para quienes buscan comprender mejor su salud, este dispositivo redefine el concepto de bienestar gracias a la tecnología de Polar.

Motorola vuelve a asociarse con Polar, líder mundial en tecnología deportiva y de fitness, para ayudar a los usuarios a comprender mejor su salud. El moto watch ultra permite gestionar el estrés, analizar el sueño, entrenar de manera más eficiente y monitorear actividad física y calorías.

Entre sus funciones de bienestar se encuentran:

Serene : ejercicios de respiración con biofeedback en tiempo real para ayudar a la relajación.

: ejercicios de respiración con biofeedback en tiempo real para ayudar a la relajación. Nightly Recharge: análisis de la recuperación del sistema nervioso autónomo y la calidad del sueño.

análisis de la recuperación del sistema nervioso autónomo y la calidad del sueño. Sleep Plus Stages: seguimiento de las distintas etapas del sueño (ligero, profundo y REM) para calcular una puntuación personalizada.

Además, incluye herramientas como:

Activity Goal

Activity Score

Active Intensity Zones

Inactivity Alert

Smart Calories

Energy Sources

También incorpora monitoreo avanzado de signos vitales y la función Running Coach, que ofrece planes guiados de caminata y carrera directamente desde la muñeca.

Gracias a su conectividad LTE, los usuarios pueden realizar y recibir llamadas, enviar mensajes y gestionar notificaciones sin llevar el teléfono encima. Asimismo, permite realizar pagos con Google Pay mediante Google Wallet y aprovechar el GPS de doble banda para una navegación precisa.

Equipado con Wear OS by Google, permite acceder a aplicaciones como YouTube Music¹, Google Maps, Google Messages y Google Gemini. Además, es el primer wearable de Motorola que integra Motorola Qira para interactuar con dispositivos compatibles de Motorola y Lenovo.

Su pantalla OLED de 1,5 pulgadas con hasta 2.700 nits de brillo, cuerpo de acero inoxidable de 46 mm y compatibilidad con correas estándar de 22 mm lo convierten en un accesorio ideal para cualquier ocasión.

Además, cuenta con certificaciones IP68 y 5ATM, protección con Corning Gorilla Glass 3 y una batería que ofrece hasta dos días de uso activo.

moto snap wireless charger

El moto snap wireless charger simplifica la carga de dispositivos Motorola y equipos compatibles con Qi gracias a velocidades de hasta 25 W de carga inalámbrica¹ en dispositivos Qi2.2

El cargador inalámbrico también ofrece:

Hasta 30 W ¹ en dispositivos Motorola compatibles mediante el protocolo de carga propio de la marca.

¹ en dispositivos Motorola compatibles mediante el protocolo de carga propio de la marca. Cable USB Type-C ® trenzado de 1,5 metros.

® trenzado de 1,5 metros. Compatibilidad con fundas magnéticas ¹.

¹. Alineación magnética precisa¹.

Protección contra sobrecalentamiento y sobrecarga.

Consumo energético nulo en espera.

Su diseño premium se adapta perfectamente a escritorios, mesas de noche o bolsos de viaje, brindando una experiencia de carga rápida, segura y cómoda.

Disponibilidad

El motorola razr 70 con Crystals by Swarovski estará disponible en mercados seleccionados de América Latina. Para información sobre precios y disponibilidad local, consultar con el equipo de PR correspondiente.

El moto watch ultra llegará a determinados mercados de América Latina, Norteamérica en las próximas semanas.

El moto snap wireless charger estará disponible en mercados seleccionados de América Latina durante las próximas semana