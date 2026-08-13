Motorola ofrece promociones especiales por el Día del Niño

motorola razr 70 ultra

Para quienes buscan llevar la experiencia de un smartphone plegable al máximo, el motorola razr 70 ultra incorpora el procesador Snapdragon® 8 Elite, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

Su pantalla interna LTPO pOLED de 7 pulgadas se complementa con una pantalla externa LTPO de 4 pulgadas, mientras que su sistema de cámaras está compuesto por una cámara principal de 50 MP, un ultra gran angular y Macro Vision de 50 MP y una cámara frontal de 50 MP.

En cuanto a su batería, el dispositivo cuenta con una batería de 5.000 mAh y carga TurboPower de 68W y certificación IP48 contra polvo y agua.

Precio: desde $2.199.999 (antes $2.499.999) hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis.

motorola signature

El motorola signature combina diseño sofisticado, potencia y fotografía de alto nivel. El dispositivo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 5, acompañado por 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento.

Su sistema de cámaras está compuesto por tres sensores de 50 MP: una cámara principal, un ultra gran angular con función Macro Vision y un teleobjetivo, además de una cámara frontal de 50 MP. También cuenta con una batería de 5.200 mAh y pantalla de 6,78 pulgadas.

Precio: desde $2.299.999 (antes $2.499.999) hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis.

motorola edge 70 fusion

Para quienes buscan regalar una experiencia premium y accesible, el motorola edge 70 fusion combina diseño, potencia y resistencia. Cuenta con una pantalla pOLED de 6,78 pulgadas con resolución 1.5K y 120 Hz, protegida por Gorilla Glass 8H y certificación IP68 e IP69.

El dispositivo incorpora el procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Su sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 MP, un lente gran angular y macro de 13 MP y una cámara frontal de 32 MP. Además, cuenta con una batería de 5.200 mAh y carga TurboPower de 68W.

Precio: desde $799.999 (antes $899.999) hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

moto g max

El nuevo moto g max destaca por su cámara principal de 200 MP, acompañada por un lente ultra gran angular y Macro Vision de 8 MP, además de una cámara frontal de 32 MP.

Su pantalla pOLED de 6,7 pulgadas ofrece una experiencia inmersiva para disfrutar de videos, juegos y contenido multimedia, mientras que sus 256 GB de almacenamiento permiten guardar fotos, videos y aplicaciones sin preocupaciones por el espacio.

Además, incorpora una batería de 5.200 mAh con carga TurboPower de 33W y cuenta con certificaciones IP68 e IP69, que brindan protección frente al agua y el polvo.

Precio: desde $699.999 (antes $799.999) hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis.

moto g47

El moto g47 combina una pantalla de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco de 120 Hz.

En fotografía, incorpora una cámara principal Sony LYTIA™ 600 de 50 MP, acompañada por un lente ultra gran angular de 8 MP y una cámara frontal de 32 MP. Además, cuenta con 128 GB de almacenamiento y una potente batería de 5.200 mAh con carga TurboPower™ de 20W.

El dispositivo también ofrece resistencia al agua IP64 y protección Corning® Gorilla® Glass 7i, para acompañar el ritmo del día a día.

Precio: desde $449.999 (antes $499.999) hasta 9 cuotas sin interés y envío gratis.

moto pad 60 Neo

Pensada para acompañar a los más chicos en la escuela, el entrenamiento o sus momentos de ocio, Motorola suma descuentos en la categoría de tablets con opciones de conectividad y rendimiento para toda la familia.

Ideal para consumir contenido, estudiar o dibujar con fluidez gracias a su diseño ligero y pantalla inmersiva.

Precio: desde $674.999 (antes $749.999) hasta 12 cuotas sin interés y envío gratis.

Además, en esta edición especial estarán incluidos los siguientes dispositivos y accesorios: