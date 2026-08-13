Las opciones de Lenovo para celebrar el Día del Niño

Su procesador MediaTek Helio G85, 4 GB de memoria RAM y parlantes optimizados con Dolby Atmos ofrecen una experiencia fluida y un sonido envolvente para disfrutar de cada actividad.

Además, la Lenovo Tab puede complementarse con Lenovo Play Suite, una propuesta pensada especialmente para los más chicos que incluye una funda colorida y resistente a los golpes, un lápiz táctil para dibujar y aplicaciones interactivas que convierten la tablet en una herramienta para jugar, crear y aprender mientras se divierten.

Lenovo Idea Tab Plus (con Funda Teclado + Lápiz + EarBuds)

La Lenovo Idea Tab Plus, junto con su Folio Keyboard, Tab Pen Plus y True Wireless Stereo Earbuds, está pensada para acompañar a los niños en cada momento: desde mirar sus series y videos favoritos hasta dibujar, escribir, hacer la tarea o dejar volar su imaginación.

Su pantalla de 12,1” ofrece imágenes nítidas y movimientos fluidos para disfrutar de contenidos, juegos y aplicaciones con gran comodidad. Además, cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 6400 y 8 GB de memoria, que permiten realizar distintas actividades de manera ágil.

Con apenas 6,29 mm de grosor y alrededor de 530 g de peso, es una tablet liviana y fácil de transportar, ideal para llevarla a la escuela, de viaje o disfrutarla en cualquier lugar.

Y para quienes disfrutan especialmente de dibujar, escribir o leer, se puede elegir la edición mate, que ofrece una experiencia similar a la del papel y reduce los reflejos. Así, los chicos pueden crear, estudiar y entretenerse con mayor comodidad.

Lenovo Idea Tab (Con Lápiz + Funda)

Con un 70% más de potencia, la Lenovo Idea Tab, acompañada del Tab Pen Plus y el Folio Case, está pensada para acompañar a los chicos en cada momento: desde jugar en sus tiempos libres hasta estudiar en cualquier lugar.

Su pantalla con frecuencia de actualización de 90 Hz ofrece imágenes nítidas y fluidas, mientras que sus cuatro altavoces sintonizados con Dolby Atmos® brindan un sonido envolvente para disfrutar cada contenido.

Además, cuenta con un procesador MediaTek Dimensity 6300 y 8 GB de memoria, que permiten realizar distintas actividades de manera ágil. Su batería de 7040 mAh ofrece autonomía para acompañarlos durante todo el día.

La Idea Tab también puede convertirse en la edición mate, reduciendo el deslumbramiento para ofrecer más comodidad visual y convierte la toma de notas y apuntes en un proceso más natural.

Protección garantizada

Además, Lenovo indicò que "para mayor tranquilidad de las familias, las tablets Lenovo pueden adquirirse junto con Protección contra Daños Accidentales (ADP One), un servicio pensado para brindar cobertura ante posibles daños accidentales durante el uso diario. La protección puede contratarse directamente a través de Lenovo.com, para sumar una capa adicional de tranquilidad al momento de elegir el equipo.

Otras opciones para regalar

Además, los usuarios podrán acceder a beneficios especiales en retailers como Frávega y On City, donde habrá descuentos de hasta 30% off y 12 cuotas sin interés dependiendo del dispositivo.

Disponible en Frávega:

Lenovo Ideapad Slim 3 Gen 8

Es una laptop de gama de entrada equilibrada para estudio y uso diario. Equipada con un procesador AMD Ryzen, una memoria total de 8 GB, su tipo de pantalla es de 15,6" FHD (1920 x 1080), y la cámara es de 720p HD con micrófono doble y obturador para privacidad; la Ideapad Slim 3 Gen está diseñada para que sea liviana y delgada para una mayor comodidad.

Lenovo LOQ 15ARP9

Con procesador AMD Ryzen 5, este dispositivo es una laptop gamer de entrada. Ofrece una pantalla de 15.6 pulgadas a 144 Hz, memoria RAM DDR5, almacenamiento rápido SSD y gráficos dedicados NVIDIA GeForce RTX. Excelente para multitarea exigente, estudio, edición de video moderada y programas de diseño o arquitectura.

Disponible en On City:

IdeaPad Slim 3i Gen 10

La laptop Lenovo IdeaPad Slim 3i de 10ma generación cuenta con un procesador Intel® Core™ i5-13420H de 13 Generación, y una memoria total de 16 GB. Su tipo de pantalla de 14" WUXGA (1920 x 1200) garantiza una claridad nítida. Además, incorpora una batería de larga duración y soporte para carga rápida, ideal para trabajar, estudiar y disfrutar de contenido multimedia.

Finalmente, la firma destacó que "con estas propuestas, Lenovo busca acompañar a las familias en una celebración donde la tecnología puede convertirse en una herramienta para descubrir, aprender, crear y, sobre todo, disfrutar".