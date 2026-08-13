Google prueba reemplazar el botón "Búsqueda" por Gemini, su Inteligencia artificial

“Crear imágenes” lleva a las herramientas de generación de imágenes de Google, mientras que “Preguntar sobre archivos” permite realizar consultas relacionadas con documentos y otros archivos. “Generar ideas”, por su parte, está pensado para utilizar la inteligencia artificial en tareas de creación y desarrollo de propuestas.

La modificación apunta a integrar las funciones de IA directamente en la página principal del buscador. De esta manera, Google busca que los usuarios puedan acceder a distintas herramientas desde el mismo lugar donde tradicionalmente comenzaban una búsqueda en internet.

Por ahora, la compañía no confirmó oficialmente que vaya a adoptar este diseño de manera permanente. La prueba tiene un alcance limitado y las diferencias entre las versiones con y sin sesión iniciada indican que se trata de un experimento controlado.

Google suele probar cambios de diseño y nuevas funciones con grupos determinados de usuarios antes de decidir si los incorpora a toda la plataforma. Por eso, todavía no está definido si los tres accesos directos continuarán disponibles cuando finalice esta etapa de evaluación.

Si el nuevo diseño se implementara de forma general, la página principal de Google pasaría a ofrecer desde el primer contacto no solo acceso al buscador tradicional, sino también herramientas específicas basadas en inteligencia artificial. El cambio reforzaría así la integración de Gemini y otros servicios de IA dentro de la experiencia cotidiana de búsqueda.

Mientras tanto, la función tradicional permanece disponible para los usuarios que no forman parte de la prueba. La desaparición del botón “Búsqueda de Google” no implica, por ahora, el final de la búsqueda clásica, sino un experimento de Google para determinar qué lugar ocupan las herramientas de inteligencia artificial en su página principal.