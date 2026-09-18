Por el descontrol de la IA: el CEO de Nvidia y el director de OpenIA cenarán con Trump y Xi Jinping

La transición no significó que Cook pasara a tener un papel meramente simbólico dentro de Apple. Su experiencia en relaciones con funcionarios puede resultar relevante para cuestiones vinculadas con regulación, comercio, fabricación y políticas tecnológicas.

El debate sobre la regulación de la inteligencia artificial cobró impulso luego de que Jacob Coxon advirtiera sobre el riesgo de una IA capaz de mejorarse a sí misma. Días después, Amodei publicó un extenso ensayo en el que planteó la necesidad de ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

“Debemos ralentizar el ritmo al que mejoramos las capacidades de los modelos de IA. El progreso seguirá pareciendo rápido, y debemos aprovechar sabiamente el tiempo que ganamos”, sostuvo Amodei. También afirmó que la IA implica riesgos graves debido a su capacidad y mencionó entre ellos la pérdida de control de los sistemas, los ciberataques, el bioterrorismo y los trastornos económicos.

Amodei explicó que la inteligencia artificial avanzó a un ritmo “vertiginoso”, impulsada principalmente por su capacidad para crear la próxima generación de sistemas. Elon Musk y Sam Altman coincidieron con parte de su planteo: Musk afirmó “Dario está en lo correcto”, mientras que Altman sostuvo que es necesario “marcar el ritmo en la frontera tecnológica”.

La posición de Huang es diferente. Durante su participación en la conferencia Dreamforce de Salesforce, el CEO de Nvidia sostuvo que la inteligencia artificial no necesita nuevas leyes ni regulaciones para desarrollarse y consideró que la seguridad de estos sistemas es principalmente un problema técnico.

“La seguridad es un problema de ingeniería, no legal”, afirmó Huang. El directivo agregó que se trata de software y sistemas de computación construidos por seres humanos y sostuvo que, por esa razón, pueden ser controlados por las personas y por las leyes existentes.

El encuentro reunirá así a referentes de OpenAI, Nvidia y Apple en una cena de Estado con Xi Jinping, mientras continúan las discusiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y las diferencias entre quienes plantean mayores controles para esta tecnología y quienes consideran que las herramientas existentes pueden ser suficientes.