Motorola te lleva a ver la F1 en Las Vegas y ofrece más de 1.500 premios: ¿cómo participar?

La promoción estará vigente en todo el país del 14 de septiembre al 6 de diciembre. Para participar, solo se debe adquirir un equipo Motorola elegible y registrarlo.
Motorola informó este jueves que presenta en Argentina “Motorola te lleva a la Fórmula 1”, una promoción exclusiva donde los usuarios que compren dispositivo de la marca podrán participar por dos viajes a FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 y premios instantáneos -como accesorios moto things y gift cards.
La promoción -agregó la empresa- "estará vigente en todo el país del 14 de septiembre al 6 de diciembre. Para participar, solo se debe adquirir un equipo Motorola elegible y registrarlo en motorola.com.ar/F1."
La promoción otorga más de 1.500 premios directos:
El premio mayor: viaje doble al FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026 El incentivo principal incluye dos viajes con todo incluido para dos personas para presenciar el Gran Premio de Las Vegas de Formula 1, que se disputará del 19 al 21 de noviembre. Los ganadores de los viajes recibirán atención personalizada vía Motobot para la gestión de pasajes, estadía y accesos al evento.
La promoción aplica a las compras realizadas dentro del período de vigencia en la tienda online oficial de Motorola Argentina, Flagship Stores, y los principales operadores de telefonía y retailers del país. Consulta las bases y condiciones completas en motorola.com.ar/F1.
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