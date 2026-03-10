Mundial 2026: Motorola ofrece descuentos, hasta 12 cuotas sin interés y envíos gratis

Los smartphones que entrarán en esta promo mundial:

motorola razr 60 ultra: potencia para disfrutar de los partidos

El motorola razr 60 ultra integra la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite de 3nm, lo que lo posiciona como el plegable más potente del mercado. Los usuarios podrán tener una experiencia futbolística sin igual gracias a su pantalla interna pOLED de 7”, la más grande de su categoría con certificación Pantone. Por otro lado, la externa es de 4” con vidrio Gorilla Glass-Ceramic, hasta 10 veces más resistente a caídas.

Su diseño incorpora una bisagra reforzada con titanio, protección IP48 contra polvo y agua y una batería de 4700 mAh con cargador TurboPower de 68W en la caja

Su sistema de cámaras es el más avanzado en un plegable: triple cámara de 50 MP, lente ultra gran angular, Super Zoom y grabación Dolby Vision®, junto con una selfie de 50 MP. Moto ai posibilita que cada toma se optimice automáticamente para ofrecer resultados más nítidos y realistas.

Precio: desde $1.999.999 (antes 2.399.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

motorola-razr-60-ultra-20 Motorola razr 60 ultra y edge 60 pro cuentan con optimización de la cámara en Instagram

moto g86 5G: desempeño rápido y fluido

El moto g86 5G combina diseño elegante y gran resistencia con una pantalla pOLED 1.5K de 6,7” y tasa de actualización de 120Hz. Su resistencia se debe a su protección Corning Gorilla Glass 7i y certificaciones IP68/IP69, que garantizan durabilidad frente al polvo, el agua y condiciones exigentes.

Incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7300 y una batería de 5200 mAh con autonomía de hasta 41 horas, para que los fanáticos no estén preocupados por que se apague el teléfono. Además, podrán recargarlo rápidamente gracias a su carga rápida TurboPower de 30W.

En cuanto a sus cámaras, incluye un sensor principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel y sensor Sony LYTIA™ 600, lente ultra gran angular y cámara frontal de 32 MP, para capturar imágenes nítidas en todo momento.

Precio: desde $649.999 (antes $699.999) hasta en 12 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto-g86-5G-1

moto g15: pantalla brillante ideal para exteriores

El moto g15 se destaca por su pantalla Full HD+ de 6,7” que ofrece modo brillo alto de hasta 1.000 nits, que hace posible ver los partidos en exteriores sin perderte ningún detalle.

Cuenta con terminaciones en cuero vegano, sistema operativo Android 15, procesador octa core, RAM Boost inteligente hasta 12 GB y batería de 5200 mAh. Además, cuenta con protección que repele el agua y vidrio Corning® Gorilla® Glass 3 para resistencia frente a caídas.

Su cámara principal es de 50MP y cuenta con IA, Night Vision Automático y lente ultra wide. Posee tecnología Quad Pixel que ayuda a producir imágenes más claras con cualquier luz, y objetivo ultra gran angular que amplía cuatro veces más el marco.

Precio: su versión de 256 GB se puede conseguir a un precio de $329.999 (antes $349.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país. La versión de 128 GB se puede conseguir a un precio de $269.999 (antes $299.999) hasta en 6 cuotas sin interés y envío gratis a todo el país.

moto-g15 (1)

Además, los usuarios podrán acceder a descuentos en los siguientes dispositivos:

Además, con la compra de un motorola edge 60 o un motorola edge 60 fusion a través de la tienda oficial de Motorola, Motorola Flagship Stores y Motorola Store, los usuarios obtendrán un 50% de descuento en los moto buds; para que puedan complementar su nuevo smartphone con una experiencia de calidad superior y audio de alta resolució