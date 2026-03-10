Usuarios denuncian precios distintos en Mercado Libre para un mismo producto

Embed "Mercado Libre"



Porque muchos usuarios denuncian que los precios de los productos cambian según quién los busque. pic.twitter.com/5Ls8uPeQmF — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 6, 2026

Entre las hipótesis más mencionadas también apareció la utilización de herramientas habituales en el comercio electrónico, como la segmentación de usuarios o las pruebas piloto con grupos de control. Este tipo de mecanismos permite a las plataformas analizar cómo responden los consumidores a diferentes precios y optimizar sus estrategias de venta.

Frente a la polémica, Mercado Libre negó que exista un sistema de precios personalizados según el usuario, y aseguraron que el valor de un producto no depende de la persona que navega la plataforma , al tiempo que descartaron que los precios se ajusten en función del perfil individual de cada comprador.

Sin embargo, la empresa confirmó a través de un comunicado que realiza pruebas comerciales con grupos reducidos de usuarios. En esos experimentos, algunos compradores pueden ver promociones o valores distintos durante un período limitado para evaluar cuál es el precio más eficiente para impulsar las ventas.

Además, la plataforma cuenta con una herramienta de ajuste automático de precios que funciona con autorización de los vendedores. Ese sistema permite modificar los valores dentro de un rango previamente definido para competir con productos similares o con ofertas de otros sitios. Según explicó la compañía, cuando se aplica ese mecanismo el precio se modifica para todos los usuarios por igual y no de forma diferenciada según quién esté navegando.