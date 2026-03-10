Usuarios denuncian precios distintos en Mercado Libre para un mismo producto

Usuarios detectaron diferencias de hasta 20% en artículos idénticos. Mercado Libre negó precios personalizados y atribuyó el fenómeno a pruebas comerciales.
Una polémica se instaló entre usuarios de Mercado Libre después de que varios compradores detectaran precios diferentes para un mismo producto dentro de la plataforma, por lo cual el debate se amplificó en redes sociales, luego de que circularan capturas de pantalla que mostraban valores distintos para artículos idénticos al ingresar desde cuentas diferentes.
Uno de los casos que impulsó la discusión fue el expuesto por el economista Ariel Setton en la red social X. En su publicación mostró que dos usuarios accedían a un mismo producto, una grifería para baño, con una diferencia cercana al 20% en el precio, al consultar en simultáneo desde perfiles distintos.
A partir de ese ejemplo, otros usuarios comenzaron a comparar valores utilizando diferentes cuentas, dispositivos y ubicaciones. En varios casos afirmaron haber encontrado diferencias en los precios ofrecidos para un mismo artículo, lo que generó dudas sobre la transparencia del sistema de fijación de valores dentro de la plataforma.
Las publicaciones derivaron en especulaciones sobre el posible uso de algoritmos que ajustan los precios en función del perfil del comprador. Algunos usuarios plantearon que variables como el historial de compras, la frecuencia de uso o la suscripción a servicios premium podrían influir en el valor que se muestra en cada consulta.
Entre las hipótesis más mencionadas también apareció la utilización de herramientas habituales en el comercio electrónico, como la segmentación de usuarios o las pruebas piloto con grupos de control. Este tipo de mecanismos permite a las plataformas analizar cómo responden los consumidores a diferentes precios y optimizar sus estrategias de venta.
Frente a la polémica, Mercado Libre negó que exista un sistema de precios personalizados según el usuario, y aseguraron que el valor de un producto no depende de la persona que navega la plataforma , al tiempo que descartaron que los precios se ajusten en función del perfil individual de cada comprador.
Sin embargo, la empresa confirmó a través de un comunicado que realiza pruebas comerciales con grupos reducidos de usuarios. En esos experimentos, algunos compradores pueden ver promociones o valores distintos durante un período limitado para evaluar cuál es el precio más eficiente para impulsar las ventas.
Además, la plataforma cuenta con una herramienta de ajuste automático de precios que funciona con autorización de los vendedores. Ese sistema permite modificar los valores dentro de un rango previamente definido para competir con productos similares o con ofertas de otros sitios. Según explicó la compañía, cuando se aplica ese mecanismo el precio se modifica para todos los usuarios por igual y no de forma diferenciada según quién esté navegando.
