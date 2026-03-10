Australia exige verificación de edad a los usuarios para acceder a internet

Uno de los puntos centrales de la normativa es el control sobre chatbots capaces de generar contenido sensible. Las plataformas que ofrezcan herramientas de inteligencia artificial deberán comprobar que el usuario sea mayor de edad antes de permitir el acceso a material sexual o violento.

La comisionada de seguridad en internet de Australia, Julie Inman Grant, explicó que el objetivo es reforzar la protección de los menores en el entorno digital. Según señaló, la medida busca trasladar a internet los controles que ya existen en otros ámbitos de la vida cotidiana.

La funcionaria sostuvo que en el mundo físico existen restricciones claras para los menores, como el acceso a bares, casinos o locales de apuestas, mientras que en internet esos límites no siempre están garantizados.

La decisión también se produce en medio de una creciente preocupación internacional por el impacto de las plataformas digitales en adolescentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se presentaron demandas judiciales que vinculan el uso de chatbots de inteligencia artificial con casos de autolesiones entre jóvenes.

Australia ya había avanzado previamente en regulaciones sobre el acceso de menores a internet. En diciembre pasado se convirtió en el primer país en restringir la creación de cuentas en redes sociales para menores de 16 años, una medida que generó debate en varios países que analizan aplicar normas similares.

Ciudad de Buenos Aires prohibió uso de celulares durante las clases en escuelas secundarias

En la Ciudad de Buenos Aires también se adoptaron medidas para limitar el uso de dispositivos móviles en el ámbito escolar. El Gobierno porteño dispuso una nueva regulación que prohíbe el uso de teléfonos celulares durante las clases en el nivel secundario, tanto para estudiantes como para docentes, en establecimientos públicos y privados.

La normativa establece que los dispositivos no podrán utilizarse durante el desarrollo de las clases y que cada escuela deberá definir si su uso estará permitido o no durante los recreos. La medida busca reducir distracciones en el aula y mejorar las condiciones de aprendizaje.

El uso de celulares solo estará habilitado en situaciones específicas vinculadas a actividades pedagógicas. En esos casos, los dispositivos podrán emplearse cuando formen parte de propuestas educativas concretas o en aulas equipadas con computadoras destinadas al aprendizaje digital.