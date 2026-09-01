Nueva estafa en WhatsApp: envían fotos de vista única para extorsionar a usuarios

La función de visualización única permite compartir fotografías y otros archivos multimedia que desaparecen del chat después de una apertura. La herramienta fue diseñada para reforzar la privacidad, pero los delincuentes aprovechan justamente el carácter oculto y temporal del contenido para generar interés en la víctima.

Ante un intento de este tipo, las autoridades recomiendan cortar inmediatamente el contacto, bloquear el número y reportarlo dentro de WhatsApp. De esta manera se busca impedir que las amenazas continúen y evitar que el intercambio derive en pedidos de información o dinero.

Existen además otras señales que pueden ayudar a identificar mensajes fraudulentos. Los errores ortográficos o gramaticales, los enlaces sospechosos, las solicitudes para descargar aplicaciones y los pedidos de datos personales o bancarios son algunos de los principales indicios.

WhatsApp también advierte sobre mensajes que solicitan contraseñas, datos de tarjetas, información de cuentas bancarias o pagos para supuestamente desbloquear una cuenta. La plataforma recuerda que el servicio es gratuito y que cualquier pedido de dinero para utilizarlo puede esconder un intento de fraude.

Los ciberdelincuentes también suelen hacerse pasar por personas conocidas o utilizar supuestas ofertas de empleo, inversiones, préstamos, loterías y otros beneficios para generar confianza antes de pedir información privada. Cuando un mensaje llega desde un número no registrado, WhatsApp muestra datos como los grupos compartidos o el país al que pertenece el número para ayudar a evaluar su legitimidad.

Frente a un contacto sospechoso, la recomendación es no abrir archivos ni enlaces dudosos, no compartir ni reenviar el contenido y evitar entregar información personal. Si existen dudas sobre quién está detrás del número, se puede intentar verificar su identidad mediante una llamada o videollamada antes de continuar la conversación.