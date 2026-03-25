Open AI cierra a "Sora" su creador de video con IA y quiebra un acuerdo millonario con Disney

El impacto más significativo del cierre se reflejó en su relación con Disney, que había firmado un acuerdo de licencia por tres años para integrar más de 200 personajes de franquicias como Marvel, Pixar y Star Wars dentro del ecosistema de Sora.

La cancelación del acuerdo con Disney

Disney sora

Ese acuerdo, valuado en unos mil millones de dólares, contemplaba además la posibilidad de distribuir contenido generado por IA a través de plataformas como Disney+, lo que lo convertía en una de las alianzas más ambiciosas entre tecnología y entretenimiento.

Sin embargo, la operación nunca se concretó. La estructura del acuerdo, basada en acciones y no en efectivo, y el cierre repentino de Sora derivaron en la cancelación inmediata del vínculo entre ambas compañías.

Desde Disney confirmaron la ruptura tras el anuncio de OpenAI y señalaron que respetan la decisión de abandonar el desarrollo de la plataforma, aunque la noticia tomó por sorpresa a su dirección.

El fracaso del proyecto dejó a OpenAI sin producto y sin uno de sus principales socios estratégicos, mientras que Disney pudo retirarse sin un impacto financiero directo, al no haber realizado desembolsos en efectivo.

La plataforma había generado cerca de 2,1 millones de dólares, frente a costos de infraestructura estimados en hasta 15 millones diarios, un desbalance que volvió inviable su continuidad.

En este contexto, OpenAI decidió reorientar su estrategia hacia herramientas más consolidadas como ChatGPT y soluciones orientadas al ámbito profesional, donde el modelo de negocio resulta más previsible.

El episodio también deja una señal para la industria: incluso alianzas de gran escala entre empresas tecnológicas y estudios de entretenimiento pueden fracasar si no logran sostener un equilibrio entre innovación, costos y monetización.