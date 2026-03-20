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Redes sociales: TikTok concentra la mayor desinformación sobre salud mental y preocupa a especialistas

Un estudio advierte que más de la mitad de los contenidos sobre trastornos mentales en redes sociales son inexactos, con TikTok como principal foco.

Un estudio internacional detectó que TikTok lidera la circulación de desinformación sobre salud mental entre las principales redes sociales, con niveles significativamente superiores al resto de las plataformas analizadas.

La investigación reveló que hasta el 56% de las publicaciones vinculadas a trastornos mentales y neurodivergencia contienen datos inexactos o sin respaldo científico, en un contexto donde cada vez más usuarios recurren a estas plataformas para autodiagnosticarse.

El análisis abarcó 5.000 contenidos sobre condiciones como autismo, TDAH, depresión, ansiedad, esquizofrenia y trastornos alimentarios, y detectó que los temas vinculados a la neurodivergencia concentran los mayores niveles de error.

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Datos que dan para pensar en la desinformación en redes sociales

Según los resultados, la desinformación alcanza el 52% en videos sobre TDAH y el 41% en contenidos relacionados con autismo dentro de TikTok, cifras que superan ampliamente a otras redes.

En comparación, plataformas como YouTube registran un promedio cercano al 22% de contenido inexacto, mientras que Facebook se ubica por debajo del 15%, lo que evidencia una brecha significativa entre servicios.

Los investigadores señalaron que el formato breve y viral de los videos facilita la difusión masiva de información errónea, especialmente cuando se presenta de manera atractiva o simplificada.

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El estudio también advierte que una parte creciente de adolescentes y jóvenes utiliza estas plataformas como primera fuente de información para interpretar síntomas y posibles diagnósticos, sin mediación profesional.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, lo que refuerza la sensibilidad del fenómeno.

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Los especialistas alertaron que la circulación de información incorrecta puede generar diagnósticos erróneos, reforzar estigmas y retrasar el acceso a tratamientos adecuados.

En ese escenario, la mejor opción siempre será evitar el autodiagnóstico, ir con un especialista y hacer una revisión adecuada del problema. Siempre la busqueda de soluciones a través del internet han derivado en miedos innecesarios y respuestas erroneas que pueden incluso empeorar la situación.

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