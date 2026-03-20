Redes sociales: TikTok concentra la mayor desinformación sobre salud mental y preocupa a especialistas

En comparación, plataformas como YouTube registran un promedio cercano al 22% de contenido inexacto, mientras que Facebook se ubica por debajo del 15%, lo que evidencia una brecha significativa entre servicios.

Los investigadores señalaron que el formato breve y viral de los videos facilita la difusión masiva de información errónea, especialmente cuando se presenta de manera atractiva o simplificada.

Q6CMITXXL5GR3JRCU3ZPGZE2A4

El estudio también advierte que una parte creciente de adolescentes y jóvenes utiliza estas plataformas como primera fuente de información para interpretar síntomas y posibles diagnósticos, sin mediación profesional.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, uno de cada siete jóvenes entre 10 y 19 años padece algún trastorno mental, lo que refuerza la sensibilidad del fenómeno.

Los especialistas alertaron que la circulación de información incorrecta puede generar diagnósticos erróneos, reforzar estigmas y retrasar el acceso a tratamientos adecuados.

En ese escenario, la mejor opción siempre será evitar el autodiagnóstico, ir con un especialista y hacer una revisión adecuada del problema. Siempre la busqueda de soluciones a través del internet han derivado en miedos innecesarios y respuestas erroneas que pueden incluso empeorar la situación.