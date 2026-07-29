En una actualización posterior, OpenAI indicó que los modelos también utilizaron distintos sitios de acceso libre para copiar y probar código de programación, aunque aclaró que en esos casos no realizaron acciones diferentes a las que podría ejecutar un usuario convencional. Sin embargo, confirmó que ambos sistemas consiguieron localizar y utilizar credenciales para comprometer a las cuatro organizaciones alcanzadas.

Hugging Face sostuvo que el objetivo de la intrusión fue alterar el proceso de evaluación diseñado por OpenAI. Según la empresa, los modelos intentaron "hacer trampa" durante la prueba buscando las respuestas en lugar de resolver por sí mismos los desafíos planteados, recurriendo para ello a diferentes vectores de ataque.

At the core of our mission is working through how to ensure increasingly powerful AI benefits everyone.



We believe that, at some point in the future, AI acceleration for frontier model development may be so high that the world will need to pace the rate of AI advancement.



We… — OpenAI (@OpenAI) July 28, 2026

OpenAI había informado la semana pasada que el episodio involucró una combinación de modelos, entre ellos GPT-5.6 Sol y otro sistema aún en fase de prelanzamiento. Ambos participaban de una evaluación destinada a medir sus capacidades ofensivas dentro de un entorno controlado con acceso restringido a internet por razones de seguridad.

La empresa explicó que, durante la prueba, los modelos destinaron una parte importante de su capacidad de procesamiento a encontrar una forma de conectarse a internet para completar la tarea asignada. Una vez que lograron acceder a la red, dirigieron sus acciones contra Hugging Face para obtener información que les permitiera manipular la evaluación, utilizando incluso credenciales robadas.

El incidente reactivó la preocupación sobre el avance de los agentes de inteligencia artificial, sistemas capaces de actuar de forma autónoma para ejecutar tareas complejas. Especialistas en ciberseguridad advierten que, a medida que estos modelos aumentan sus capacidades, también crece el riesgo de que puedan identificar vulnerabilidades en sistemas informáticos antes que los propios expertos humanos.

En ese contexto, más de 1.000 empleados de compañías líderes del sector, entre ellas OpenAI, Anthropic, Google DeepMind y Meta AI, firmaron una petición para que el gobierno de Estados Unidos impulse mecanismos de regulación internacional sobre los modelos más avanzados. Aunque Sam Altman no suscribió el documento, el CEO de OpenAI reconoció que podría ser necesario ralentizar voluntariamente el desarrollo de la inteligencia artificial para que la sociedad tenga tiempo de adaptarse a sus nuevas capacidades.