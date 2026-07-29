Cómo un estudio de las nubes de Marte ayudaría a un futuro aterrizaje terrestre

Una investigación basada en datos de la misión Mars Express analizó las nubes y las ondas atmosféricas del planeta rojo para mejorar las futuras misiones tripuladas y reducir los riesgos durante el descenso.
Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Lisboa en Portugal, permitió avanzar en el conocimiento de la atmósfera de Marte con el objetivo de mejorar la seguridad de los futuros aterrizajes en el planeta rojo. La investigación analizó las nubes marcianas y el comportamiento de las ondas atmosféricas, información considerada clave para planificar misiones tripuladas.
El trabajo, publicado en la revista "Journal of Geophysical Research: Planets", fue encabezado por Francisco Brasil y Pedro Machado, investigadores de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa y del Instituto de Astrofísica y Ciencias del Espacio. Para el estudio utilizaron datos obtenidos por la misión Mars Express, de la Agencia Espacial Europea (ESA), que permanece en órbita alrededor de Marte desde hace 23 años y continuará operativa hasta 2029.
Los investigadores lograron medir de forma simultánea la altitud de las nubes y la velocidad de propagación de las ondas atmosféricas, parámetros que permiten comprender cómo se distribuye la energía en la atmósfera marciana. Para ello emplearon imágenes obtenidas por una cámara de alta resolución capaz de observar una misma región desde distintos ángulos.
Francisco Brasil explicó la importancia de estos datos para futuras exploraciones humanas. “Para aterrizar en un planeta, igual que aterrizamos en la Tierra, necesitamos saber, más o menos, cómo está distribuida esa atmósfera en términos de capas”, señaló. Agregó que la medición de la altitud de las nubes y de los vientos constituye una herramienta esencial para comprender la dinámica atmosférica en distintas alturas.
El investigador sostuvo que los resultados permitirán optimizar el diseño de futuras naves destinadas a llegar a la superficie marciana. “Será importante en el futuro, cuando la humanidad llegue a Marte”, afirmó, al señalar que conocer mejor la atmósfera ayudará a controlar las fricciones y diferencias que puedan presentarse durante el descenso para que “todo salga bien en el aterrizaje”.
Una de las principales dificultades radica en que la atmósfera marciana es mucho menos densa que la terrestre. Según Brasil, la escasa cantidad de moléculas reduce considerablemente la fuerza de rozamiento, por lo que “es como si estuviéramos casi en caída libre”. Esa característica explica parte de los problemas que enfrentaron numerosas misiones enviadas desde la década de 1960, cuando aproximadamente la mitad de los intentos de exploración terminaron en fallos de lanzamiento, inserción orbital o impactos sobre la superficie.
El estudio también profundizó en el comportamiento de las nubes marcianas, que son escasas y aparecen principalmente durante determinadas estaciones del año. Los científicos explicaron que su formación está vinculada a la evaporación de los casquetes polares de dióxido de carbono y agua, fenómeno que genera una región conocida como Aphelion Cloud Belt en el hemisferio norte, donde la presencia de nubes aumenta temporalmente.
Además de contribuir al desarrollo de futuras misiones espaciales, los investigadores destacaron que Marte funciona como un laboratorio natural para estudiar fenómenos atmosféricos similares a los de la Tierra, aunque de forma mucho más extrema. Entre ellos sobresalen las tormentas globales de polvo que pueden cubrir todo el planeta y cuyos mecanismos de formación todavía no son comprendidos por completo, un desafío que continúa siendo objeto de investigación científica.
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