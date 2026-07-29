Instagram eliminará reels y stories grabados con anteojos inteligentes que muestren acoso

Entre los formatos que la plataforma busca limitar se encuentran las grabaciones en las que hombres se acercan a mujeres en gimnasios, calles u otros espacios públicos mientras registran toda la interacción desde la perspectiva de los anteojos inteligentes, sin que la otra persona advierta que está siendo filmada.

La empresa también identificó videos de bromas dirigidas a empleados de comercios y locales de comida rápida. En esos casos, los trabajadores son expuestos en situaciones provocadas únicamente para generar reacciones y obtener mayor alcance en redes sociales.

Estos contenidos aprovechan que los anteojos inteligentes tienen un aspecto similar al de unos lentes convencionales. La cámara, ubicada a la altura de los ojos, permite registrar imágenes en primera persona sin necesidad de sostener un teléfono celular, lo que dificulta que quienes aparecen en la escena adviertan que están siendo grabados.

Como parte de las medidas de seguridad, los Ray-Ban Meta incorporan un indicador LED blanco que se enciende al tomar fotografías o grabar videos para alertar a las personas cercanas. Sin embargo, Meta reconoce que esa luz puede pasar desapercibida debido a su tamaño o a las condiciones de iluminación del entorno.

La compañía también reforzó la protección de sus dispositivos. En los modelos de segunda generación, cubrir el indicador luminoso ya bloqueaba el funcionamiento de la cámara y, desde comienzos de julio, una actualización obligatoria amplió ese sistema para desactivar automáticamente la grabación cuando detecte que el LED fue manipulado, dañado o retirado.

Además de estas restricciones técnicas, Meta recordó que los propietarios de los anteojos inteligentes deben respetar la legislación vigente sobre privacidad y grabaciones. Las condiciones de uso del dispositivo establecen que corresponde informar u obtener el consentimiento de las personas filmadas cuando así lo exijan las normas aplicables.