OpenAI lanza ChatGPT para adolescentes con nuevas medidas de seguridad

El uso de la IA en adolescentes crece cada vez más

La preocupación por este fenómeno creció a medida que los adolescentes comenzaron a utilizar los asistentes de inteligencia artificial para resolver dudas, estudiar y buscar compañía. Un estudio de Common Sense Media publicado en 2025 señaló que más del 70% de los adolescentes estadounidenses utiliza chatbots de IA como compañía y que la mitad recurre habitualmente a compañeros artificiales.

OpenAI también reforzó las medidas frente a situaciones de riesgo. La empresa utiliza sistemas de estimación de edad que analizan factores como el tipo de consultas realizadas para determinar si una persona podría ser menor de 18 años. Cuando el sistema identifica a un usuario adolescente, o cuando este se presenta como tal, ChatGPT puede pasar automáticamente a la experiencia destinada a menores.

Los controles parentales requieren el consentimiento tanto del adolescente como de su madre, padre o tutor legal. Una vez vinculadas las cuentas, los adultos pueden establecer “horas de silencio” durante las cuales el menor no podrá utilizar ChatGPT y recibir determinadas alertas de seguridad ante situaciones consideradas de alto riesgo.

OpenAI también incorporó medidas específicas para abordar los trastornos de la alimentación y otras situaciones que pueden requerir asistencia fuera de internet. La compañía aseguró que limitará la información compartida en esos contextos y prestará especial atención a las señales que puedan indicar que el adolescente necesita apoyo de un adulto o de profesionales.

La nueva versión mantiene además el enfoque de OpenAI sobre el aprendizaje interactivo. Allison Mishkin, responsable de desarrollo infantil de la compañía, explicó que la empresa busca que los estudiantes participen activamente en el proceso en lugar de recibir directamente las respuestas. OpenAI ya cuenta con una versión de ChatGPT destinada a docentes y apunta a ampliar las aplicaciones educativas de sus modelos.

El lanzamiento se produce mientras investigadores, familias y especialistas analizan los riesgos de una generación que crece utilizando inteligencia artificial de manera cotidiana. OpenAI sostiene que las protecciones deben funcionar incluso cuando no existen controles parentales activos, aunque el debate sobre cómo regular y supervisar el vínculo entre adolescentes y chatbots todavía continúa.