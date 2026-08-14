Los jóvenes de 18 a 25 años guardan cada vez más datos personales en el celular

La concentración de tantos datos convierte al celular en un objetivo especialmente relevante para ciberdelincuentes. La pérdida, el robo físico o una infección con malware pueden comprometer en un mismo dispositivo información personal, financiera y laboral, además de cuentas utilizadas para acceder a otros servicios.

El aumento de la dependencia tecnológica, sin embargo, no siempre está acompañado por mejores hábitos de seguridad. La reutilización de contraseñas, la instalación de aplicaciones sin verificar su procedencia, la falta de actualizaciones y la ausencia de copias de seguridad pueden aumentar la exposición a fraudes y robos de identidad.

El uso intensivo del smartphone también modifica la manera en que la Generación Z consume información y se relaciona con la tecnología. La exposición permanente a contenidos breves, mensajes y desplazamiento continuo puede dificultar la concentración y favorecer hábitos de consumo rápido.

Este comportamiento también plantea desafíos en ámbitos como la educación y el bienestar digital. El tiempo destinado a redes sociales, mensajería y contenidos breves ocupa espacios que antes podían dedicarse a otras actividades, mientras educadores y familias buscan nuevas formas de equilibrar el uso de la tecnología.

La preferencia de la Generación Z por el celular anticipa una tendencia que puede extenderse a otros grupos de edad. A medida que el smartphone concentra cada vez más funciones de la vida cotidiana, la seguridad de los dispositivos, la protección de los datos y la educación digital adquieren un papel central.