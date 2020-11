PlayStation Plus: estos serán los juegos gratis de diciembre

El primero de los juegos escogidos por la firma japonesa es Worms Rumble, un multiplataforma en tiempo real de 32 jugadores que se basa en una variedad de armas, donde se destacan la Bazuca y la Escopeta.

El segundo, es un peso pesado dentro de la historia de la PS4: Just Cause 4. Para quien no conoce esta saga, se trata de un mundo abierto lleno de acción y caos, con una amplia variedad de armas, vehículos y equipos.

En este juego, Rico Rodríguez debe explorar el remoto pueblo de Solís, 1024 kilómetros cuadrados de exóticas áreas de juego, que tiene desde selva tropical hasta el desierto y las cumbres nevadas de las montañas, repletas de conflictos, secretos y peligros incalculables.

El shooter Rocket Arena es el tercero de los elegidos por PlayStation.