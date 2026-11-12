Bard, de Google, compite contra el ChatGP de Microsoft.

Microsoft indicó a través de un comunicado que estaba investigando los reportes de clientes relacionados con el correo electrónico y Teams.

En actualizaciones publicadas en redes sociales, Microsoft, con sede en Redmond, Washington, afirmó que estaba al tanto de usuarios que "están experimentando problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante múltiples métodos de conexión en las Américas".

Más tarde, Microsoft añadió que una parte de su infraestructura estaba "experimentando una carga elevada", lo que, según indicó, "probablemente está contribuyendo a los errores de conectividad". La empresa señaló que comenzará a redistribuir el tráfico para ayudar a equilibrar la carga.

"Estamos explorando de manera agresiva todas las vías para reducir el impacto", escribió en X la cuenta Microsoft 365 Status.

Microsoft no proporcionó de momento más información. Más temprano en el día, la compañía indicó que había "restablecido con éxito" los problemas relacionados con Microsoft Teams en Norteamérica, aunque algunos usuarios continuaron reportando inconvenientes de conectividad.