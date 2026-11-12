Millones de usuarios tuvieron problemas para usar sus cuentas de correo electrónico y en las aplicaciones del gigante tecnológico.
Una interrupción generalizada, que incluyó a la Argentina, afectaba el jueves a las plataformas de Microsoft, incluido Outlook, y muchos usuarios tuvieron problemas para usar sus cuentas de correo electrónico y registraron otros errores en el conjunto de aplicaciones del gigante tecnológico.
Millones de usuarios informaron problemas para acceder a Outlook en diversos puntos del mundo. En las redes sociales se multiplicaron miles de reclamos y todo tipo de comentarios.
Desde entonces, los reportes disminuyeron algo, pero muchos señalaron que no podían enviar ni recibir correos electrónicos, o que directamente tenían dificultades para cargar sus bandejas de entrada.
Miles también reportaron inconvenientes con Teams, la aplicación de mensajería laboral de Microsoft, así como con su asistente de IA Copilot y con los servicios más amplios de Microsoft 365.
Microsoft indicó a través de un comunicado que estaba investigando los reportes de clientes relacionados con el correo electrónico y Teams.
En actualizaciones publicadas en redes sociales, Microsoft, con sede en Redmond, Washington, afirmó que estaba al tanto de usuarios que "están experimentando problemas para acceder a los buzones de Exchange Online mediante múltiples métodos de conexión en las Américas".
Más tarde, Microsoft añadió que una parte de su infraestructura estaba "experimentando una carga elevada", lo que, según indicó, "probablemente está contribuyendo a los errores de conectividad". La empresa señaló que comenzará a redistribuir el tráfico para ayudar a equilibrar la carga.
"Estamos explorando de manera agresiva todas las vías para reducir el impacto", escribió en X la cuenta Microsoft 365 Status.
Microsoft no proporcionó de momento más información. Más temprano en el día, la compañía indicó que había "restablecido con éxito" los problemas relacionados con Microsoft Teams en Norteamérica, aunque algunos usuarios continuaron reportando inconvenientes de conectividad.
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