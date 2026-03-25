Según un estudio, el 72% de los bebés ya usa pantallas a diario y crece el debate sobre su impacto

El informe también registró diferencias según el tipo de familia. En hogares monoparentales, los bebés pasan en promedio 47 minutos diarios frente a pantallas, mientras que en familias con dos adultos el tiempo desciende a 39 minutos.

Si bien el promedio general se mantiene por debajo de una hora, existe un segmento reducido que supera ampliamente ese nivel. Cerca del 2% de los casos registra más de tres horas diarias de exposición, una cifra que concentra la atención de los especialistas.

En esos contextos, los investigadores observaron una menor participación en actividades consideradas clave para el desarrollo, como los paseos al aire libre, la lectura de cuentos o el canto, prácticas que tienden a reducirse a medida que aumenta el tiempo frente a dispositivos.

La pantalla y la vida cotidiana

El análisis también abordó la relación entre pantallas y rutinas cotidianas. En el caso de la lectura, no se detectan variaciones significativas mientras el uso se mantenga por debajo de las dos horas diarias, aunque la frecuencia disminuye cuando ese umbral se supera.

En cuanto a las actividades al aire libre, la diferencia es progresiva. El 80% de los bebés sin exposición diaria realiza salidas todos los días, porcentaje que baja al 76% entre quienes usan pantallas hasta dos horas y cae al 60% en los niveles más altos.

La especialista Tammy Campbell planteó que el debate no debería centrarse únicamente en la cantidad de tiempo, sino en el tipo de uso y el contexto en que se incorporan estos dispositivos.

Según explicó, la diferencia entre el consumo pasivo y el uso interactivo compartido resulta clave para evaluar el impacto, ya que no todas las experiencias digitales tienen el mismo efecto en el desarrollo infantil.

Las politicas publicas comienzan a abordar a la tecnología

bebes tablets

El informe se publica en un contexto de revisión de políticas públicas sobre tecnología y niñez en el Reino Unido, donde se prevé la presentación de nuevas recomendaciones para menores de cinco años orientadas a guiar a las familias.

Estudios previos citados en ese marco indican que el 98% de los niños utiliza pantallas a los dos años y que una exposición intensiva podría asociarse con un menor desarrollo del lenguaje en comparación con niveles más moderados.

La evidencia disponible no establece relaciones causales directas, pero refuerza la necesidad de observar el fenómeno con mayor precisión en un escenario donde la tecnología forma parte de la vida cotidiana desde etapas cada vez más tempranas.