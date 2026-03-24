Bill Gates identifica las profesiones que sobrevivirán al avance de la inteligencia artificial

En áreas como la energía, destacó que los desafíos estructurales y la necesidad de innovación constante requieren pensamiento estratégico y adaptación a contextos cambiantes, capacidades que siguen siendo propias de los especialistas humanos.

En el campo de la biología, especialmente en disciplinas como la biotecnología y la investigación genética, subrayó que la creatividad y la capacidad de formular hipótesis originales resultan determinantes.

biologo

El empresario planteó que la evolución tecnológica no eliminará el trabajo humano, sino que desplazará el foco hacia tareas más complejas y menos rutinarias, en línea con procesos históricos de transformación productiva.

En ese sentido, consideró que la clave estará en la adaptación del mercado laboral y en la formación de profesionales capaces de trabajar en conjunto con sistemas de inteligencia artificial.

Por su parte, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, coincide en que la IA provocará la desaparición de numerosos empleos, aunque anticipa un crecimiento económico impulsado por la innovación.

Altman planteó que el cambio podría derivar en una redefinición del trabajo tal como se lo conoce hoy, con un modelo menos centrado en el empleo tradicional y más orientado a nuevas formas de productividad impulsadas por la tecnología.