Tesla presentó el nuevo Roadster que puede volar y acepta ofertasrservas de compra

Musk precisó que el deportivo incorpora propulsores de control de altitud y un motor principal trasero, un sistema que le permitiría elevarse y realizar maniobras similares a las de un cohete. El conjunto incluye diez toberas alimentadas por tanques con 600 litros de capacidad y 250 kilos de aire comprimido. El empresario aseguró que el vehículo puede girar y ejecutar acrobacias, aunque reconoció que no está necesariamente optimizado para la seguridad.

Tesla ofrecerá distintas configuraciones del Roadster. La versión Performance tendrá dos asientos, mientras que la variante Rocket, equipada con el sistema de propulsión para realizar maniobras aéreas, requerirá prescindir de la butaca del acompañante para instalar los tanques de aire comprimido. La compañía aclaró que esa función no está homologada para su uso en la vía pública.

La página web de Tesla ya permite reservar el modelo en tres variantes: Performance, con un depósito de 50.000 dólares; Thrust, con una reserva de 250.000 dólares; y Rocket, disponible únicamente por invitación. Las condiciones anunciadas forman parte del plan comercial de la compañía, aunque el vehículo todavía no llegó al mercado.

De acuerdo con las especificaciones publicadas por Tesla, el Roadster tendrá una autonomía superior a los 482 kilómetros y una velocidad máxima cercana a los 370 km/h en la versión Rocket. La combinación de aceleración extrema y propulsores convierte al modelo en una propuesta que va más allá de las prestaciones habituales de un deportivo, aunque su uso dependerá de las características y restricciones de cada configuración.

El anuncio también reavivó las dudas sobre los plazos de lanzamiento. Hace casi diez años, Tesla había presentado una versión anterior del Roadster y abrió reservas para el vehículo, pero aquel modelo nunca llegó a comercializarse. La nueva fecha prevista para 2028 vuelve a poner el proyecto en el centro de la atención, aunque su presentación y la apertura de reservas no garantizan por sí solas que la entrega se concrete en ese plazo.