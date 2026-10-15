Un Youtuber mandó a su IA a una entrevista laboral virtual y terminó en un bucle de despedidas

El reclutador y el candidato eran agentes de inteligencia artificial que negociaron las condiciones del puesto sin intervención humana, hasta que la videollamada quedó en un movimiento "sin fin"
El creador de contenido @graham.zip envió a su propio agente de inteligencia artificial a una entrevista laboral en la que también participó un reclutador virtual. Ambos sistemas conversaron sobre las condiciones del puesto y llegaron a acordar un salario que el candidato real no había aceptado previamente. Sin embargo, el encuentro terminó con un error técnico que dejó a las dos IA repitiendo sus frases de despedida en un bucle.
El experimento comenzó cuando el youtuber recibió una invitación para una entrevista de trabajo por videollamada y descubrió que la empresa había asignado a una inteligencia artificial para evaluar a los aspirantes. En lugar de participar personalmente, conectó su propio agente de IA para que asumiera el papel de candidato y se retiró del encuadre.
Una vez que comenzó la conversación, los dos sistemas intercambiaron preguntas y respuestas sobre la vacante sin intervención directa de sus creadores. Durante el diálogo, los agentes abordaron las condiciones laborales y acordaron una remuneración, pese a que el postulante humano no había dado su aprobación previa a ese salario.
El momento más insólito llegó hacia el final de la entrevista, cuando se produjo un fallo en la comunicación. Las dos inteligencias artificiales quedaron trabadas y comenzaron a repetir sus despedidas una y otra vez, sin conseguir cerrar la videollamada de manera autónoma.
La escena llamó la atención en las redes sociales porque mostró cómo dos agentes pueden mantener una conversación laboral aparentemente funcional, pero también quedar atrapados en un error básico de interacción. Sin una persona que interviniera para detener la llamada, ninguno de los sistemas logró resolver el bucle.
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