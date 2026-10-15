El reclutador y el candidato eran agentes de inteligencia artificial que negociaron las condiciones del puesto sin intervención humana, hasta que la videollamada quedó en un movimiento "sin fin"

El creador de contenido @graham.zip envió a su propio agente de inteligencia artificial a una entrevista laboral en la que también participó un reclutador virtual. Ambos sistemas conversaron sobre las condiciones del puesto y llegaron a acordar un salario que el candidato real no había aceptado previamente. Sin embargo, el encuentro terminó con un error técnico que dejó a las dos IA repitiendo sus frases de despedida en un bucle.