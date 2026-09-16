El fundador de TikTok se convirtió en el hombre más rico de Asia: cuántos millones de dólares tiene

Por primera vez, Zhang Yiming encabezó el listado regional de multimillonarios que publica Bloomberg. El ingeniero de software chino dejó atrás a un magnate indio.
El mapa de la riqueza global registró un giro histórico. Zhang Yiming, el ingeniero de software chino de 43 años y cofundador del gigante tecnológico ByteDance, se transformó por primera vez en la persona más rica de Asia, según el último reporte del Índice de Multimillonarios de Bloomberg. El empresario encabezó el listado regional tras consolidar un patrimonio de más de 105.000 millones de dólares.
Nacido en la provincia de Fujian en 1983, Yiming dio sus primeros pasos profesionales en compañías clave del sector tecnológico -incluida una etapa en Microsoft- antes de pegar el salto emprendedor. En 2012 fundó ByteDance, cuyo triunfo inicial no fue una red social, sino Toutiao: un agregador de noticias que revolucionó la industria al utilizar algoritmos de aprendizaje automático para personalizar los contenidos de cada usuario.
El verdadero hito global llegó en 2016 con el lanzamiento en China de Douyin, la versión local de lo que un año más tarde se convertiría en TikTok a nivel internacional, tras la adquisición e integración de plataformas como Musical.ly. Actualmente, el fenómeno de los videos cortos supera los 1.000 millones de usuarios activos y apuntala un imperio empresarial con presencia en el comercio electrónico, los videojuegos, los medios y la educación.
El ascenso al trono financiero de Asia se produjo luego de sortear turbulencias críticas. A comienzos de este años, ByteDance cerró un complejo capítulo de tensiones geopolíticas que amenazaban la continuidad de TikTok en Estados Unidos. La firma garantizó sus operaciones en ese mercado clave mediante la transferencia del control de sus activos locales a un consorcio de inversores norteamericanos, encabezado por las firmas Oracle y Silver Lake Management. Aunque Yiming dejó los cargos de director ejecutivo y presidente en 2021, retiene más del 50% de los derechos de voto de la matriz, preservando el control estratégico del grupo.
La fortuna de Yiming experimentó un crecimiento vertiginoso: en marzo de 2019, cuando Bloomberg comenzó a rastrear sus finanzas, su patrimonio se estimaba en 13.000 millones de dólares, lo que supone haber multiplicado por ocho sus activos. Su llegada al primer puesto responde también al repliegue del magnate indio Gautam Adani, que vio reducirse sus activos tras tocar un techo de 120.000 millones por el ajuste en los mercados bursátiles y la volatilidad energética.
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