El fundador de TikTok se convirtió en el hombre más rico de Asia: cuántos millones de dólares tiene

Tiktok, el fenómeno de videos cortos desarrollado por Yiming, tiene más de 1.000 millones de usuarios activos.

El ascenso al trono financiero de Asia se produjo luego de sortear turbulencias críticas. A comienzos de este años, ByteDance cerró un complejo capítulo de tensiones geopolíticas que amenazaban la continuidad de TikTok en Estados Unidos. La firma garantizó sus operaciones en ese mercado clave mediante la transferencia del control de sus activos locales a un consorcio de inversores norteamericanos, encabezado por las firmas Oracle y Silver Lake Management. Aunque Yiming dejó los cargos de director ejecutivo y presidente en 2021, retiene más del 50% de los derechos de voto de la matriz, preservando el control estratégico del grupo.